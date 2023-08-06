Ексдружину Костнера, яка вимагає від нього гроші, побачили з дорогою сумочкою
Розлучення відомого американського актора та режисера Кевіна Костнера з моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер продовжують активно обговорювати в таблоїдах. Ще б пак — після 18 років шлюбу жінка запросила кругленьку суму на утримання трьох дітей та власні потреби. Втім в люксовому способі ведення життя Крістін собі не відмовляє. Хоча і жаліється на брак коштів.
Про це повідомляє видання Page Six.
Обирає брендові речі
49-річну ексдружину Кевіна Костнера папараці сфотографували в Санта-Барбарі (Каліфорнія) під час її візиту до банку та інших інстанцій, в яких вона вирішувала особисті питання. Увагу таблоїдів привернула сумка від люксового італійського будинку моди Prada.
Крістін поєднала шкіряну сумку, яка продається в інтернеті за 4800 доларів, із кольоровою майкою, синіми джинсами та парою босоніжок бренду Birkenstock.
Подібний вихід в люди обурив деяких шанувальників зіркової пари. Річ у тому, що Баумгартнер жаліється на відсутність грошей, тому вимагає в колишнього чоловіка 250 тисяч доларів на місяць.
Втім суд зобов’язав 68-річного лауреата премії "Золотий глобус" виплачувати Крістін 130 тисяч доларів щомісяця, а також сплатити 200 тисяч доларів гонорару адвокату та 100 тисяч доларів за судово-медичну експертизу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству. Також ми розповідали, що Рікі Мартін прокоментував свої стосунки з колишнім чоловіком після розлучення.