Ексдружину Костнера, яка вимагає від нього гроші, побачили з дорогою сумочкою

Актор Кевін Костнер з ексдружиною Крістін Баумгартнер. Фото: Google

Розлучення відомого американського актора та режисера Кевіна Костнера з моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер продовжують активно обговорювати в таблоїдах. Ще б пак — після 18 років шлюбу жінка запросила кругленьку суму на утримання трьох дітей та власні потреби. Втім в люксовому способі ведення життя Крістін собі не відмовляє. Хоча і жаліється на брак коштів.

Про це повідомляє видання Page Six.

Читайте також:

Обирає брендові речі

49-річну ексдружину Кевіна Костнера папараці сфотографували в Санта-Барбарі (Каліфорнія) під час її візиту до банку та інших інстанцій, в яких вона вирішувала особисті питання. Увагу таблоїдів привернула сумка від люксового італійського будинку моди Prada.

Крістін поєднала шкіряну сумку, яка продається в інтернеті за 4800 доларів, із кольоровою майкою, синіми джинсами та парою босоніжок бренду Birkenstock.

Дизайнерка Крістін Баумгартнер з сумочкою від Prada. Фото: Page Six

Подібний вихід в люди обурив деяких шанувальників зіркової пари. Річ у тому, що Баумгартнер жаліється на відсутність грошей, тому вимагає в колишнього чоловіка 250 тисяч доларів на місяць.

Втім суд зобов’язав 68-річного лауреата премії "Золотий глобус" виплачувати Крістін 130 тисяч доларів щомісяця, а також сплатити 200 тисяч доларів гонорару адвокату та 100 тисяч доларів за судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ексдружина Кевіна Костнера з'їхала з його маєтку у крихітний будинок по сусідству. Також ми розповідали, що Рікі Мартін прокоментував свої стосунки з колишнім чоловіком після розлучення.