Кевіна Костнера "розвели" на аліменти: таку суму актор не очікував почути від судді

Актор Кевін Костнер з дружиною Крістін Баумгартнер. Фото: Google

Скандальне розлучення відомого американського актора та режисера Кевіна Костнера з моделлю та дизайнеркою Крістін Баумгартнер перейшло на новий рівень. Кінозірці озвучили розмір аліментів, яку він повинен сплачувати щомісячно. І ця сума вдвічі більше за ту, на яку він розраховував.

Про це повідомляє видання Page Six.

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Згідно з документами, суддя Томас Андерле постановив, що Кевін Костнер зобов’язаний платити Крістін 129755 доларів на місяць, аби та утримувала їхніх трьох спільних дітей. Крім того, актор має сплатити 200 тисяч доларів гонорару адвокату та 100 тисяч доларів за судово-медичну експертизу.

Колишня зіркова пара, яка зіграла весілля 2004 року, буде зобов'язана оплачувати по 50 відсотків витрат на охорону здоров'я своїх дітей, спортивні та позакласні заходи.

Актор Кевін Костнер з родиною. Фото: Google

Рішення було прийнято після того, як 49-річна Баумгартнер спочатку вимагала 248 тисяч доларів на місяць на утримання дітей. Костнер не погодився із цією сумою. Актор також звинуватив Баумгартнер у тому, що вона вимагала ці гроші для фінансування своїх особистих витрат, включаючи косметичні процедури, покупки в бутиках, зняття коштів у банкоматах, кредити на будівництво та інші операції з грошима, які не мають нічого спільного з дітьми.

Костнер стверджував, що адекватна сума аліментів для Крістін становитиме 51940 доларів на місяць. Саме цю суму він зараз і платить.

Відзначимо, що Баумгартнер подала на розлучення з актором в травні після 18 років шлюбу, посилаючись на "непримиренні розбіжності". Пізніше вона відмовилась виїжджати з їхнього маєтку, але згодом втекла з двома дітьми з Каліфорнії.