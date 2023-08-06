Экс-жену Костнера, которая требует от него деньги, увидели с дорогой сумочкой

Актер Кевин Костнер с экс-женой Кристин Баумгартнер. Фото: Google

Развод известного американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер продолжают активно обсуждать в таблоидах. Еще бы — после 18 лет брака женщина запросила кругленькую сумму на содержание трех детей и собственные нужды. Впрочем, в люксовом образе ведения жизни Кристин себе не отказывает. Хотя и жалуется на нехватку средств.

Об этом сообщает издание Page Six.

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49-летнюю экс-жену Кевина Костнера папарацци сфотографировали в Санта-Барбаре (Калифорния) во время ее визита в банк и другие инстанции, в которых она решала личные вопросы. Внимание таблоидов привлекла сумка от итальянского люксового дома моды Prada.

Кристин соединила кожаную сумку, которая продается в интернете за 4800 долларов, с цветной майкой, синими джинсами и парой босоножек бренда Birkenstock.

Дизайнер Кристин Баумгартнер с сумочкой от Prada. Фото: Page Six

Подобный выход в люди возмутил некоторых поклонников звездной пары. Дело в том, что Баумгартнер жалуется на отсутствие денег, потому требует у бывшего мужа 250 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, суд обязал 68-летнего лауреата премии "Золотой глобус" выплачивать Кристин 130 тысяч долларов ежемесячно, а также оплатить 200 тысяч долларов гонорара адвокату и 100 тысяч долларов за судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее мы писали, что экс-жена Кевина Костнера съехала из его особняка в крошечный дом по соседству. Также мы рассказывали, что Рики Мартин прокомментировал свои отношения с бывшим мужем после развода.