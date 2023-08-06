Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Экс-жену Костнера, которая требует от него деньги, увидели с дорогой сумочкой arrow

Экс-жену Костнера, которая требует от него деньги, увидели с дорогой сумочкой

6 августа 2023 10:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Экс-жену Костнера, которая требует от него деньги, увидели с дорогой сумочкой
Актер Кевин Костнер с экс-женой Кристин Баумгартнер. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Развод известного американского актера и режиссера Кевина Костнера с моделью и дизайнером Кристин Баумгартнер продолжают активно обсуждать в таблоидах. Еще бы — после 18 лет брака женщина запросила кругленькую сумму на содержание трех детей и собственные нужды. Впрочем, в люксовом образе ведения жизни Кристин себе не отказывает. Хотя и жалуется на нехватку средств.

Об этом сообщает издание Page Six.

Читайте также:

Выбирает брендовые вещи

49-летнюю экс-жену Кевина Костнера папарацци сфотографировали в Санта-Барбаре (Калифорния) во время ее визита в банк и другие инстанции, в которых она решала личные вопросы. Внимание таблоидов привлекла сумка от итальянского люксового дома моды Prada.

Кристин соединила кожаную сумку, которая продается в интернете за 4800 долларов, с цветной майкой, синими джинсами и парой босоножек бренда Birkenstock.

Дизайнер Кристин Баумгартнер с сумочкой от Prada. Фото: Page Six

Подобный выход в люди возмутил некоторых поклонников звездной пары. Дело в том, что Баумгартнер жалуется на отсутствие денег, потому требует у бывшего мужа 250 тысяч долларов в месяц.

Впрочем, суд обязал 68-летнего лауреата премии "Золотой глобус" выплачивать Кристин 130 тысяч долларов ежемесячно, а также оплатить 200 тысяч долларов гонорара адвокату и 100 тысяч долларов за судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее мы писали, что экс-жена Кевина Костнера съехала из его особняка в крошечный дом по соседству. Также мы рассказывали, что Рики Мартин прокомментировал свои отношения с бывшим мужем после развода.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Наше дело: самые большие проблемы столичных мостов, и кто за них ответственен

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз