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Рікі Мартін прокоментував свої стосунки з колишнім чоловіком після розлучення

5 серпня 2023 13:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рікі Мартін прокоментував свої стосунки з колишнім чоловіком після розлучення
Співак Рікі Мартін. Фото: instagram.com/ricky_martin/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Рікі Мартін відкрито розповів про своє розставання з чоловіком Джваном Йосефом. Минулого місяця 51-річна пуерториканська суперзірка та 38-річний художник оголосили, що розлучаються після шести років шлюбу.

Про це пише Hola!

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Важкий етап завершився

У новому інтерв’ю Рікі розповів про їхній розрив, зізнавшись, що вони планували це роками.

"Коли громадськість дізналася, ми вже пройшли через важкий етап. Ми з Джваном завжди будемо сім’єю. У нас двоє дітей, яких ми збираємося виховувати разом, і це не нещодавнє рішення. Ми давно планували цю ситуацію, вона передпандемічна. Ми дивимося одне одному в очі і посміхаємося, ми обіймаємо один одного, і ми проходимо через злети і падіння, ми плачемо разом і ми разом сміємося", — сказав Рікі, додавши, що вони з Джваном у хороших стосунках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jwan Yosef (@jwanyosef)

Рікі та Джван познайомилися в 2015 році, заручилися в 2016 і одружилися в 2018. У них є донька Люсія, яка народилася в 2018 році, і син Ренн, який народився в 2019 році. Рікі також є батьком близнюків, Маттео і Валентино, 14.

"Мої діти ніколи не бачили сварок між мною і Джваном. Ми вирішили наші розбіжності за допомогою гарної розмови, в нашій кімнаті", — ділиться Рікі Мартін.

Рікі також сказав, що процес розлучення був "набагато легшим", ніж вони очікували.

"Я навіть сказав Джвану, що ми повинні написати книгу про те, як правильно розлучатися. Це було набагато легше, ніж ми думали", — додав співак.

Рікі знову хоче знайти кохання.

"Це було сім чи вісім років з Джваном. Я хочу добре провести час, я хочу насолоджуватися життям…Я бачу себе в інших стосунках. Я не кажу про найближче майбутнє, але мені подобається бути закоханим, мені подобається мати стосунки. мені подобається прокидатися вранці від ранкового поцілунку, сніданку та пісень", — говорить зірка.

Нагадаємо, стали відомі подробиці розлучення найвисокооплачуваної акторки Різ Візерспун.

Раніше стало відомо, що оскароносний Рамі Малек розбігся із зірковою акторкою. 

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