Співачка Ані Лорак з бойфрендом Ісааком Віджраком. Фото: Instagram/anilorak

Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, вперше від початку повномасштабної війни дала велике інтерв’ю. В ньому вона згадала і українську владу, і нібито "погрози", і заявила, що її земляки потім будуть вибачатися перед нею.

Також зрадниця розповіла і про своє особисте життя.

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В лютому Лорак розсекретила свого бойфренда. Ісаак Віджрак живе в Іспанії та викладає йогу. Також він захоплюється філософією. Відомо, що чоловік має маленького сина. Зрадниця давно знайома з Ісааком, і саме він допоміг їй пережити розлучення із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу.

Лорак живе з донькою та родичами в елітному закритому комплексі під Москвою. Інколи вона прилітає до коханого в Іспанію. Втім, Ісаак вже побував в росії. Кароліна Куєк (справжнє ім’я співачки) познайомила його з друзями та провела екскурсії столицею країни-терориста.

"Якщо чесно, він в захваті, він не очікував. Я познайомила його з друзями. Ментально, всі його якось полюбили. Йому дуже сподобалось місто, атмосфера. Він, до речі, приїхав на свій день народження. Ми святкували у великому, але одночасно й тісному, колі. Він навіть уяви не мав, що тут (в росії. — Ред.) відбувається. І він просто був в шоку від краси, кухні", — "прощебетала" пропутінській журналістці Лорак.

Фрагмент у відео — з 29:27

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Оля Полякова "потролила" Ані Лорак через її заяви про "політичне цькування" в Україні. Також ми розповідали, що в рф почали скасовувати заплановані концерти Лорак.