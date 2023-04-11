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Экс-возлюбленный Лорак продюсер Фалеса переехал в рф, хотя его дом разбили оккупанты

11 апреля 2023 17:09
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Экс-возлюбленный Лорак продюсер Фалеса переехал в рф, хотя его дом разбили оккупанты
Певица Ани Лорак и продюсер Юрий Фалеса. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В начале полномасштабной войны в результате ракетных обстрелов столицы был разрушен дом и офис украинского продюсера Юрия Фалесы. После той трагедии о бывшем гражданском муже певицы Ани Лорак не было ничего слышно. Он удалил страницы в соцсетях.

Его бывшая жена, певица Маша Гойя в сюжете "ЖВЛ" рассекретила, где живет одиозный продюсер.

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После того, как оккупанты уничтожили недвижимость продюсера в Киеве, он собрал чемоданы и переехал в россию. Хотя в соцсетях после публикации этих фото обещал все отстроить.

Разрушенная недвижимость Юрия Фалесы в Киеве. Фото: Facebook/Юрий Фалеса

В стране-террористе 61-летний Фалеса живет с матерью. Певица и бывшая жена Маша Гойя поддерживает это, и не стесняется говорить на камеру.

"Я с ним общалась где-то две недели назад. Он сейчас в россии, в Йошкар-Оле. Вы знаете, что разрушили его дом и он вынужден был покинуть Киев и отправиться к маме. И он говорит, знаешь, Маша, я очень скучаю за мамой, такое сейчас время, когда родня самое главное у каждого из нас. И я его понимаю, это правильный выбор", — заявила Гойя.

Теперь продюсер живет на расстоянии всего 750 км от своей бывшей гражданской жены Ани Лорак. Вместе они были с 1996 по 2005 годы.

Певица Ани Лорак и продюсер Юрий Фалеса. Фото: google.com

Фрагмент в видео с 05:34

Напомним, ранее мы писали, что обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак опозорилась в новом интервью. Также мы рассказывали, что Лорак совершила экскурсию иностранцу в столице страны-террориста во время войны.

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