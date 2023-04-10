Полякова у прямому ефіру розкритикувала скандальне інтерв'ю Ані Лорак

Співачки Оля Полякова та Ані Лорак (Кароліна Куєк). Фото: колаж Новини.LIVE

Скандальне інтерв’ю власниці українського громадянства співачки Ані Лорак російській журналістці активно обговорювали у соцмережах. Вона так і не наважилась назвати війну — війною, а її недоречна міміка та банальні слова обурили багатьох українців.

Не втрималась і співачка Оля Полякова, яка в прямому ефірі у програмі "Сніданок з 1+1" висловила свою думку про зрадницю.

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"Бо це — людина без совісті, без мізків. І те, що вона не може назвати війну війною. І оці інтерв'ю, в яких вона не може сказати ніякої конкретики. Сталося що сталося. "Я була маленька" — сорокарічна баба каже, що вона була маленька. Та йопересете. Я була дорослою, а вона була маленькою. Якісь абсолютно дурнуваті, незрілі виправдовування", — заявила Полякова.

Оля впевнена — Лорак все прекрасно розуміє, що вже понад рік відбувається на її Батьківщині. Втім, Кароліна обрала не рідних, а гроші. Також після показу не екрані пародії на інтерв’ю Лорак від акторки дубляжу Катерини Сергеєвої Полякова попросила телеведучих більше таке не показувати та не тягнути зрадницю в український інфопростір.

Фрагмент у відео з 10:25

Нагадаємо, раніше ми писали, що Полякова "потролила" Ані Лорак через її заяви про "політичне цькування" в Україні. Також ми розповідали, як Лорак "вигулювала" іноземця в столиці країни-терориста під час війни.