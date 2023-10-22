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Екскоханка Девіда Бекхема звинуватила його в боягузтві

22 жовтня 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Екскоханка Девіда Бекхема звинуватила його в боягузтві
Футболіст, бізнесмен Девід Бекхем. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні стрімінгова платформа Netflix презентувала документальний мінісеріал "Бекхем", в якому йдеться, зокрема, про особисте життя британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема. Він відверто розповів про кризу в стосунках з Вікторією Бекхем, натякнувши, що причиною цього був його роман з особистою асистенткою Ребеккою Лоос 2003 року. У відповідь жінка вперше за 20 років прокоментувала чутки, які Девід прямо так і не підтвердив.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Колишня коханка проти Бекхема

На момент їхнього роману одруженому Девіду було 28 років, помічниці — 26. Коханка Бекхема зізналася у стосунках. Під тиском вона наважилася виступити з одкровеннями. У документальному мінісеріалі Девід та Вікторія подають себе жертвами тієї інтрижки. Футболіст, не називаючи імені Ребекки, назвав ті часи жахливими, він почувався кепсько і в нього тикали пальцями. 

47-річна Ребекка не промовчала і прокоментувала. Бо всі прекрасно розуміли, про який період життя йде мова.  Лоос та Бекхем зблизилися, коли він грав в Іспанії за мадридський "Реал". З Лондону довелося приїжджати Вікторії Бекхем, аби врятувати сім’ю.

"Це все, "бідний я". Йому потрібно взяти на себе відповідальність. Звичайно, він може говорити все, що завгодно, і я розумію, що йому потрібно зберегти імідж. Але він зображує себе жертвою, і змушує мене виглядати брехухою, ніби я вигадала ці історії. Він побічно натякає, що це я змусила Вікторію страждати", — заявила Ребекка. 

Коханка Бекхема
Ребекка Лоос (зліва) та Вікторія Бекхем в центрі. Фото: Google

Зараз жінка живе в Норвегії. Працює фельдшером, викладає йогу та щаслива в шлюбі, в якому виховує двох дітей. 

"Тут не так, як в Англії, тут набагато менше осуду. На батьківщині люди підходили до мене прямо в обличчя і фотографували на мобільні телефони. Тут люди класно ставляться до цього. Їм байдуже", — підсумувала Ребекка. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Юлія Саніна залишила рецензію на серіал платформи Netflix про Девіда Бекхема. Також експертка з мови тіла розповіла, що відчував Бекхем під час інтерв'ю про його коханку.

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