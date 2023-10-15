Юлія Саніна залишила рецензію на серіал платформи Netflix про Девіда Бекхема

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна. Фото: 1+1

Раніше на стримінговій платформі Netflix вийшов документальний мінісеріал "Бекхем" про життя відомого британського футболіста, бізнесмена Девіда Бекхема. Однією з перших шоу прокоментувала зіркова тренерка "Голосу країни-13", співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA). Це зробила і її колежанка по талант-шоу, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна.

Відповідна сторіз з’явилася в Instagram співачки.

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Саніна про документальний серіал

За словами Юлії, вона залишилася під враженнями. Саніна закцентувала увагу підписників на другому епізоді. У ньому показали та обговорили один з найскладніших життєвих моментів Девіда. На спортсмені дуже сильно далася взнаки історія, коли він отримав червону картку на Чемпіонаті світу з футболу 1998 року. Після цього інциденту Девід не міг їсти та спати.

"На відео вище момент, який залишив слід на все життя футболіста. Помилка, емоційний порив, збіг обставин. Яскравий приклад того, як національний герой в секунду перетворюється на найбільш ненависну людину нації. Його називали зрадником, позором, грозилися вбити його сім’ю. Хто ще вчора божествив його. Чим вище злітаєш — тим боляче падати. Яка жорстока правда життя", — написала Саніна.

Постер документального серіалу про Девіда Бекхема. Фото: Netflix

Нагадаємо, раніше ми писали, як клан Бекхемів у повному складі сяяв на червоній доріжці прем'єри нового серіалу. Також ми розповідали, що Девід Бекхем присоромив дружину під час інтерв'ю.