Бывшая любовница Дэвида Бекхэма обвинила его в трусости

Футболист, бизнесмен Дэвид Бекхэм. Фото: Google

Накануне стриминговая платформа Netflix презентовала документальный мини-сериал "Бекхэм", в котором говорится, в частности, о личной жизни британского футболиста, бизнесмена Дэвида Бекхэма. Он откровенно рассказал о кризисе в отношениях с Викторией Бекхэм, намекнув, что причиной этого был его роман с личной ассистенткой Ребеккой Лоос в 2003 году. В ответ женщина впервые за 20 лет прокомментировала слухи, которые Дэвид прямо так и не подтвердил.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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К моменту их романа женатому Дэвиду было 28 лет, помощнице — 26. Любовница Бекхэма призналась в отношениях. Под давлением она отважилась выступить с откровениями. В документальном мини-сериале Дэвид и Виктория представляют себя жертвами той интрижки. Футболист, не называя имени Ребекки, назвал те времена ужасными, он чувствовал себя плохо и в него тыкали пальцами.

47-летняя Ребекка не промолчала и прокомментировала. Так как все прекрасно понимали, о каком периоде жизни идет речь. Лоос и Бекхэм сблизились, когда он играл в Испании за мадридский "Реал". Из Лондона пришлось приезжать Виктории Бекхэм, чтобы спасти семью.

"Это все, "бедный я". Ему нужно взять на себя ответственность. Конечно, он может говорить все, что угодно, и я понимаю, что ему нужно сохранить имидж. Но он изображает себя жертвой, и заставляет меня выглядеть лжецом, будто я придумала эти истории. Он косвенно намекает, что это я заставила Викторию страдать", — заявила Ребекка.

Ребекка Лоос (слева) и Виктория Бекхэм в центре. Фото: Google

В настоящее время женщина живет в Норвегии. Работает фельдшером, преподает йогу и счастлива в браке, в котором воспитывает двоих детей.

"Здесь не так, как в Англии, здесь гораздо меньше осуждения. На родине люди подходили ко мне прямо в лицо и фотографировали на мобильные телефоны. Здесь люди классно относятся к этому. Им безразлично", — подытожила Ребекка.

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Санина оставила рецензию на сериал платформы Netflix о Дэвиде Бекхэме. Также эксперт по языку тела рассказала, что чувствовал Бекхэм во время интервью о его любовнице.