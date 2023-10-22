Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бывшая любовница Дэвида Бекхэма обвинила его в трусости arrow

Бывшая любовница Дэвида Бекхэма обвинила его в трусости

22 октября 2023 07:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывшая любовница Дэвида Бекхэма обвинила его в трусости
Футболист, бизнесмен Дэвид Бекхэм. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне стриминговая платформа Netflix презентовала документальный мини-сериал "Бекхэм", в котором говорится, в частности, о личной жизни британского футболиста, бизнесмена Дэвида Бекхэма. Он откровенно рассказал о кризисе в отношениях с Викторией Бекхэм, намекнув, что причиной этого был его роман с личной ассистенткой Ребеккой Лоос в 2003 году. В ответ женщина впервые за 20 лет прокомментировала слухи, которые Дэвид прямо так и не подтвердил.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Читайте также:

Бывшая любовница против Бекхэма

К моменту их романа женатому Дэвиду было 28 лет, помощнице — 26. Любовница Бекхэма призналась в отношениях. Под давлением она отважилась выступить с откровениями. В документальном мини-сериале Дэвид и Виктория представляют себя жертвами той интрижки. Футболист, не называя имени Ребекки, назвал те времена ужасными, он чувствовал себя плохо и в него тыкали пальцами.

47-летняя Ребекка не промолчала и прокомментировала. Так как все прекрасно понимали, о каком периоде жизни идет речь. Лоос и Бекхэм сблизились, когда он играл в Испании за мадридский "Реал". Из Лондона пришлось приезжать Виктории Бекхэм, чтобы спасти семью.

"Это все, "бедный я". Ему нужно взять на себя ответственность. Конечно, он может говорить все, что угодно, и я понимаю, что ему нужно сохранить имидж. Но он изображает себя жертвой, и заставляет меня выглядеть лжецом, будто я придумала эти истории. Он косвенно намекает, что это я заставила Викторию страдать", — заявила Ребекка.

Любовница Бекхема
Ребекка Лоос (слева) и Виктория Бекхэм в центре. Фото: Google

В настоящее время женщина живет в Норвегии. Работает фельдшером, преподает йогу и счастлива в браке, в котором воспитывает двоих детей.

"Здесь не так, как в Англии, здесь гораздо меньше осуждения. На родине люди подходили ко мне прямо в лицо и фотографировали на мобильные телефоны. Здесь люди классно относятся к этому. Им безразлично", подытожила Ребекка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by REBECCA LOOS (@rebeccaloosofficial)

Напомним, ранее мы писали, что Юлия Санина оставила рецензию на сериал платформы Netflix о Дэвиде Бекхэме. Также эксперт по языку тела рассказала, что чувствовал Бекхэм во время интервью о его любовнице.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Цены на несколько основных продуктов взлетят уже этой осенью. Какие именно

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Актуальное по теме