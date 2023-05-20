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Ексмодель Playboy розповіла подробиці пристрасного роману з Дональдом Трампом

20 травня 2023 17:39
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Колишня модель Playboy розповіла подробиці пристрасного роману з Дональдом Трампом
Колишня модель Playboy Карен Макдугал. Фото: instagram.com/karenmcdougal/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня модель Playboy Карен Макдугал поділилася подробицями роман з екс-президентом США Дональдом Трампом. За словами жінки, це було справжнє кохання, а не коротка інтрижка.

Про це пише видання Daily Mail.

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Він був закоханий

Карен та Дональд познайомилися 17 років тому під час Playboy вечірки.

"Я була у нього закохана, а він в мене. Він сам постійно про це казав. Знайомив зі всіма своїми друзями, — коментує Карен, — всі говорять, що він мене кинув, але це не так. Я закінчила наші стосунки".

Карен та Дональд Трамп
Карен Макдуган та Дональд Трамп

"Під час першої зустрічі він бігав за мною наче цуценя, намагаючись привернути мою увагу. Це почали помічати інші. Трамп попросив свого тілоохоронця взяти мій номер телефону. Він зателефонував мені за кілька днів та запросив на вечерю. Я відчула сором, адже знала, що він одружений, та мені стало байдуже. Я була тоді іншою, занадто глибоко не замислювалася над серйозними речами", — пригадує Карен.

Після вечері пара провела ніч разом. Карен розповіла, що її образило, коли Трамп запропонував їй гроші. Але наступного разу, коли політик запросив її знову на вечерю, то погодилась.

Мама була його віку

Пара зустрічалась 10 місяців, багато подорожувала та проводила час у маєтках Трапа. Жінка розповіла, що у неї була одна умова: вона сама платила за свої квитки та готелі. Трамп давав їй готівку, щоб не можна було відстежити потім їхній зв’язок. Політик постійно говорив про інших жінок, але Карен думала, що вона у нього одна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До речі, допоміг закінчити стосунки з Трампом актор Брюс Вілліс, з яким вона була помічена у 2007 році. За словами ексмоделі, вона постійно говорила з актором по телефону, і нарешті вирішила піти від одруженого політика до неодруженого актора.

"Це сталося підчас телефонної розмови. Моїй мамі не подобалось, що я і Трамп разом, тому я сказала йому про це, і додала, що він одного віку з моєю мамою. Вона лише на 6 днів старша за нього. Він був у гніві. Йому не подобалось, коли йому відмовляли. Намагався переконати мене повернутися", — пригадує Карен Макдугал.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Це все змінило моє життя. З одного боку, я втратила роботу, друзів, моє ім'я принижували. З іншого - я стала більш сильною. Я виросла з цієї історії, і тепер інша, — говорить Карен, і додає, якщо б зустріла сьогодні Трампа на вулиці, сказала "привіт", та пішла далі.

Нагадаємо, рамках Міжнародного кінофестивалю у Каннах відбулася прем'єра драми Джонатана Глейзера "Зона інтересів". Наталі Портман, Карла Бруні та багато інших сяяли на червоній доріжці набережної Круазет.

Раніше американо-барбадоська співачка Ріанна, яка вагітна другою дитиною, відзначила п'ятиріччя власного бренду одягу та спідньої білизни Savage X Fenty. На честь ювілею артистка знялася напівоголеною у новій фотосесії.  

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