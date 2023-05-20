Бывшая модель Playboy рассказала подробности страстного романа с Дональдом Трампом

Бывшая модель Playboy Карен МакДугал. Фото: instagram.com/karenmcdougal/

Бывшая модель Playboy Карен Макдугал поделилась подробностями роман с экс-президентом США Дональдом Трампом. По словам женщины, это была настоящая любовь, а не короткая интрижка.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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Он был влюблен

Карен и Дональд познакомились 17 лет назад на вечеринке Playboy.

"Я была в него влюблена, а он в меня. Он сам постоянно об этом говорил. Знакомил со всеми своими друзьями, — комментирует Карен, — все говорят, что он меня бросил, но это не так. Я закончила наши отношения".

Карен Макдуган и Дональд Трамп

"Во время первой встречи он бегал за мной как щенок, пытаясь привлечь мое внимание. Это начали замечать другие. Трамп попросил своего телохранителя взять мой номер телефона. Он позвонил мне через несколько дней и пригласил на ужин. Я почувствовала стыд, ведь знала, что он женат, но мне стало безразлично. Я была тогда другой, слишком глубоко не задумывалась над серьезными вещами", – вспоминает Карен.

После ужина пара провела ночь вместе. Карен рассказала, что ее обидело, когда Трамп предложил ей деньги. Но в следующий раз, когда политик пригласил ее снова на ужин, она согласилась.

Мама была его возраста

Пара встречалась 10 месяцев, много путешествовала и проводила время в домах Трапа. Женщина рассказала, что у нее было одно условие: она сама платила за свои билеты и гостиницы. Трамп давал ей наличные, чтобы нельзя было отследить потом их связь. Политик постоянно говорил о других женщинах, но Карен думала, что она у него одна.

Кстати, помог закончить отношения с Трампом актер Брюс Уиллис, с которым она была замечена в 2007 году. По словам экс-модели, она постоянно говорила с актером по телефону, и наконец решила уйти от женатого политика к холостому актеру.

"Это произошло во время телефонного разговора. Моей маме не нравилось, что я и Трамп вместе, поэтому я сказала ему об этом, и добавила, что он одного возраста с моей мамой. Она только на 6 дней старше его. Он был в гневе. Ему не нравилось, когда ему отказывали. Пытался убедить меня вернуться", — вспоминает Карен Макдугал.

"Это все изменило мою жизнь. С одной стороны, я потеряла работу, друзей, мое имя унижали. С другой — я стала более сильной. Я выросла из этой истории, и теперь другая", — говорит Карен, и добавляет, если бы встретила сегодня Трампа на улице, сказала "привет", и пошла дальше.

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