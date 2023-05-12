Вагітна Ріанна знялась у новій фотосесії

Співачка Ріанна. Фото: Instagram/badgalriri

Американо-барбадоська співачка Ріанна, яка вагітна другою дитиною, відзначила п'ятиріччя власного бренду одягу та спідньої білизни Savage X Fenty. На честь ювілею артистка знялася напівоголеною у новій фотосесії.

Ріанна опублікувала знімки у своїх соцмережах.

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Подробиці

35-річна Ріанна позувала серед копіювальних машин та офісних меблів у шортах та бюстгальтері з останньої колекції бренду. Співачка привітала свою компанію з днем народження мотиваційним підписом. Ріанна запропонувала підписникам згадати про роки роботи бренду та про його стрімке зростання.

"Сьогодні наш день народження, і ми проводимо його повністю у зворотному порядку. Подивіться на головні моменти останніх п'яти років за участю найгіршого дівчиська. Вип'ємо за п'ять років найкращих результатів і за те, щоб попереду було ще так багато цікавого. П'ємо за це", — прокоментувала ювілей Ріанна.

Ріанна заснувала Savage X Fenty 2018 року як бренд, що уособлює свободу та підтримує інклюзивність. 2021-го Savage X Fenty потрапив до щорічного списку найвпливовіших компаній за версією журналу Time.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомим ім'я однорічного сина Ріанни та репера A$AP Rocky. Також ми розповідали, що Ріанна випередила американську співачку Кеті Перрі та очолила престижний рейтинг у Twitter.