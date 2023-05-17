Повернення Джонні Деппа та спецнагорода Дугласу: фото з Каннського кінофестивалю

Актор Джонні Депп з колегами по фільму "Фаворитка" на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/YARA NARDI

У Франції пройшла урочиста церемонія відкриття 76-го Каннського міжнародного кінофестивалю. На червону доріжку в яскравих образах вийшли всесвітньовідомі знаменитості. До деяких з них, як, наприклад, американського актора Джонні Деппа, була прикута особлива увага.

Новини.LIVE розкаже подробиці відкриття титулованого фестивалю та покаже яскраві фото з зірками.

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Повернення Джонні Деппа

Кінофестиваль цього року відкрила історична драма "Фаворитка" режисерки Майвен Ле Беско. Вона зіграла роль Жанни Дюбаррі. Для Деппа це перший фільм після трирічного суду з ексдружиною Ембер Герд, після чого актора скасували в багатьох проєктах. У стрічці Джонні зіграв роль короля Людовика XV.

На червоній доріжці Депп з’явився у класичному чорному костюмі та сонцезахисних окулярах, які пізніше зняв перед папараці.

Актор Джонні Депп на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Актор Джонні Депп з колегами по фільму "Фаворитка" на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/YARA NARDI

Нагорода для Майкла Дугласа

Офіційна церемонія розпочалася з вручення премії за внесок у кінематограф. Почесну "Золоту пальмову гілку" цього року отримав американський актор Майкл Дуглас, який нещодавно відсвяткував 50-річчя кар’єри. На червоній доріжці його підтримали дружина Кетрін Зета-Джонс та донька Керіс.

Актор Майкл Дуглас з дружиною та донькою на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Актор Майкл Дуглас на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Журі фестивалю

Головою журі став дворазовий володар "Золотої пальмової гілки", шведський режисер Рубен Естлунд. Компанію йому цього року склали Мар'ям Тузані, Брі Ларсон, Дені Меноше, Жулія Дюкурно, Рунгано Ніоні, Пол Дано, Атік Рахімі та Даміан Сіфрон.

Члени журі Каннського міжнародного кінофестивалю. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Гості на червоній доріжці

Акторка Ума Турман на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Супермодель Наомі Кемпбелл на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Акторка Гелен Міррен на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Акторка Ель Феннінг на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Акторка Брі Ларсон на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Акторка Катрін Денев на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Акторка Фань Бінбін на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/SARAH MEYSSONNIER

Супермодель Алессандра Амброзіо на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фото: REUTERS/ERIC GAILLARD

Нагадаємо, раніше ми писали, що французька акторка Катрін Денев зачитала переклад вірша Лесі Українки "Надія" на Каннському міжнародному кінофестивалі. Також ми розповідали, що одразу два українські фільми стали лауреатами престижного кінофестивалю у США.