Екснаречена Володимира Кличка вразила сміливими змінами у зовнішності

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі взнову змінила імідж. Мама доньки Володимира Кличка перефарбувалася у неочікуваний колір.

Фото Гайден опублікувала у своєму Instagram.

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Зірка порадувала прихильників новою зачіскою. Акторка перефарбувалася у кавуновий колір. Та прихильників Гайден більше привернув не зелено-рожевий тон на голові акторки, а її обличчя. Велика кількість підписників зазначила, що Панеттьєрі занадто захопилась процедурами краси, і їй варто повернутися до свого натурального образу.

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

До речі, фарбував акторку її улюблений перукар, який раніше робив їй бездоганний блонд.

Перед тим, як приміряти кавуновий колір, Гайден мала рожеве волосся. Останнім часом зірка дивує не тільки своїм образом, а і особистим життям. Актора, за чутками, знову разом зі своїм колишнім хлопцем, який раніше підіймав на неї руку.

Гайден познайомилася з Брайаном у 2018 році, коли боролася з алкогольною залежністю та розбіглася з зіркою боксу Володимиром Кличком, батьком її восьмирічної дочки Кайї.

Раніше екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем.

Нагадаємо, син Бекхема повторив його відомий образ.