Екснаречена Володимира Кличка вразила сміливими змінами у зовнішності
Акторка Гайден Панеттьєрі взнову змінила імідж. Мама доньки Володимира Кличка перефарбувалася у неочікуваний колір.
Фото Гайден опублікувала у своєму Instagram.
Яскрава Гайден Панеттьєрі
Зірка порадувала прихильників новою зачіскою. Акторка перефарбувалася у кавуновий колір. Та прихильників Гайден більше привернув не зелено-рожевий тон на голові акторки, а її обличчя. Велика кількість підписників зазначила, що Панеттьєрі занадто захопилась процедурами краси, і їй варто повернутися до свого натурального образу.
До речі, фарбував акторку її улюблений перукар, який раніше робив їй бездоганний блонд.
Перед тим, як приміряти кавуновий колір, Гайден мала рожеве волосся. Останнім часом зірка дивує не тільки своїм образом, а і особистим життям. Актора, за чутками, знову разом зі своїм колишнім хлопцем, який раніше підіймав на неї руку.
Гайден познайомилася з Брайаном у 2018 році, коли боролася з алкогольною залежністю та розбіглася з зіркою боксу Володимиром Кличком, батьком її восьмирічної дочки Кайї.
Раніше екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем.
Нагадаємо, син Бекхема повторив його відомий образ.