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Екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем

4 вересня 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Екснаречена Володимира Кличка здивувала новим іміджем
Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Гайден Панеттьєрі вразила змінами у зачісці. Мама доньки Володимира Кличка перефарбувалася у рожевий.

Фото Гайден опублікувала у своєму Instagram.

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Акторка Гайден Панеттьєрі сміливо змінила колір волосся. З білявки вона перетворилася на дівчину з рожевим волосся, і судячи з допису, не переймається рекацією суспільства. 

 

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Днями Гайден та її бойфренда, раніше засудженого Браяна Гікерсона, помітили разом.

Протягом їхніх бурхливих стосунків Брайана звинувачували в домашньому насильстві, а у 2021 році він відсидів за те, що завдав акторці тілесних ушкоджень.

Проте з листопада 2022 року їх неодноразово бачили разом. Під час інтерв'ю, яке New York Times Гайден не відповіла прямо на питання, чи вони знову разом, просто сказала: "Є почуття, так".

 

Атокра Гайден Панеттєрі та Брайан. Фото: BackGrid

Гайден познайомилася з Брайаном у 2018 році, коли боролася з алкогольною залежністю та розбіглася з зіркою боксу Володимиром Кличком, батьком її восьмирічної дочки Кайї.

Вперше Брайана звинуватили в домашньому насильстві проти Хайден у 2019 році. Потім у День Святого Валентина 2020 року Брайана заарештували за домашнє насильство, поліція заявила, що він вдарив Гайден "кулаком по правій стороні обличчя".

"Я розкриваю правду про те, що зі мною трапилося, в надії, що моя історія дасть змогу іншим у жорстоких стосунках отримати допомогу, якої вони потребують і заслуговують", — заявила Гайден після арешту.

Брайану було висунуто вісім звинувачень.

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