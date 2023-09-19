Экс-невеста Владимира Кличко поразила смелыми изменениями во внешности

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Актриса Хайден Панеттьери вновь сменила имидж. Мама дочери Владимира Кличко перекрасилась в неожиданный цвет.

Фото Хайден опубликовала в своем Instagram.

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Звезда порадовала поклонников новой прической. Актриса перекрасилась в арбузный цвет. Но поклонников Хайден больше привлек не зелено-розовый тон на голове актрисы, а ее лицо. Большое количество подписчиков отметило, что Панеттьери слишком увлеклась процедурами красоты, и ей следует вернуться к своему натуральному образу.

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Кстати, красил актрису ее любимый парикмахер, ранее делавший ей безупречный блонд.

Перед тем, как примерить арбузный цвет, у Хайден были розовые волосы. В последнее время звезда удивляет не только своим образом, но и личной жизнью. Актриса, по слухам, снова сошлась вместе со своим бывшим парнем, ранее поднимавшим на нее руку.

Хайден познакомилась с Брайаном в 2018 году, когда боролась с алкогольной зависимостью и разбежалась со звездой бокса Владимиром Кличко, отцом ее восьмилетней дочери Кайи.

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