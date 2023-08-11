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Копія батька: син Бекхема повторив його відомий образ

11 серпня 2023 10:17
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Копія батька: син Бекхема повторив його відомий образ
Ромео Бекхем. Фото: instagram.com/romeobeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Син футболіста Девіда Бекхема, Ромео, порадував фоловерів новим фото. Хлопець, який також пішов стопами батька і робить кар'єру спорті, змінив зачіску.

Оновленим іміджем Ромео поділився у своєму Instagram.

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Девід Бекхем чимало експериментував із зовнішностю за роки кар’єри. Тому недивно, що дехто з його дітей надихаються образом легендарного батька.

Син Девіда та Вікторії Бекхем Ромео зробив стрижку у стилі свого батька з 2000-х. Також Ромео виголив смужку біля скроні. Девід Бекхем оцінив зачіску 20-річного сина.

 

Ромео Бекхем. Фото: instagram.com/romeobeckham/

"Виглядаєш чудово", — прокоментував він.

Роме не єдиний з родини Бекхемів, хто піклується про власний стиль. Нещодавно донька пари, Херпер Бекхем, якій виповнилося 12 років, разом з батьками та братами завітала до модного кафе Prada, де на неї чекав торт зі свічками та подарунки. На святкуванні дня народження сестри не було тільки брата Брукліна, який мешкає у США. Дівчинка у модній сукні та з дорогою сумочкою отримала стильні подарунки.

Нагадаємо, Бекхеми обзавелися зірковими друзями в Маямі.

Раніше американська телезірка розкритикувала Меган та Гаррі.

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