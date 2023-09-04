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Экс-невеста Владимира Кличко удивила новым имиджем

4 сентября 2023 13:41
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Экснареченная Владимира Кличко удивила новым имиджем
Актриса Гайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Хайден Панеттьери поразила изменениями в прическе. Мама дочери Владимира Кличко перекрасилась в розовый.

Фото Хайден опубликовала в своем Instagram.

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Новый образ Хайден

Актриса Хайден Панеттьери смело сменила цвет волос. Из блондинки она превратилась в девушку с розовыми волосами и, судя по посту, не беспокоится о реакции общества.

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

На днях Хайден и его бойфренд, ранее судимый Брайан Гикерсон, был замечен вместе.

На протяжении их бурных отношений Брайана обвиняли в домашнем насилии, а в 2021 году он отсидел за то, что нанес актрисе телесные повреждения.

Однако с ноября 2022 года их неоднократно видели вместе. Во время интервью, которое New York Times Хайден не ответила прямо на вопрос, снова ли они вместе, просто сказала: "Есть чувства, да".

 

Актриса Хайден Панеттьери и Брайан. Фото: BackGrid

Хайден познакомилась с Брайаном в 2018 году, когда боролась с алкогольной зависимостью и разбежалась со звездой бокса Владимиром Кличко, отцом ее восьмилетней дочери Кайи.

Впервые Брайана обвинили в домашнем насилии против Хайден в 2019 году. Затем в День Святого Валентина 2020 Брайана арестовали за домашнее насилие, полиция заявила, что он ударил Хайден "кулаком по правой стороне лица".

"Я раскрываю правду о случившемся со мной в надежде, что моя история позволит другим в жестоких отношениях получить помощь, в которой они нуждаются и которой заслуживают", — заявила Хайден после ареста возлюбленного.

Брайану было предъявлено восемь обвинений.

Ранее Эмили Ратаковски сменила имидж.

Напомним, сын Бекхэма повторил его известный образ.

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