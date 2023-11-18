Екснаречена Володимира Кличка знялась у стильній фотосесії та розповіла про допомогу Україні

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Колишня наречена боксера Володимира Кличка, акторка Гайден Панеттьєрі знялась у гламурній фотосесії для модного глянцю. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про складнощі професії, допомогу Україні під час війни та власне особисте життя.Про це пише журнал IRK.

Гайден Панеттьєрі розповіла про допогу українцям на передовій

Окрім акторської майстерності, Панеттьєрі також відомі своєю активістською діяльністю та благодійністю.

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"Я люблю морське життя і присвятила багато часу та енергії збереженню океану. Протягом багатьох років я працювала з кількома організаціями, зокрема з The Whaleman Foundation. Я також створила некомерційну організацію на початку війни в Україні під назвою Hoplon International, яка надає медичне забезпечення та допомогу українцям на передовій. Є також кілька організацій порятунку тварин, які я також підтримую — я завжди любила тварин", — розповіла зірка.

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка Гайден Панеттьєрі. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

Акторка розповіла, як поєднує кар'єру та особисте життя

Гайден Панеттьєрі здобула популярність, починаючи з початку роботи в кіноіндустрії, коли їй було всього 11 місяців. Зірка зізнається, що у її професії мала багато викликів, але деякі з них були найскладнішими саме у юні часи.

"Важко рости в центрі уваги. У школі з мене знущалися, і я проводила багато часу на знімальних майданчиках серед дорослих. Це дивно, тому що ти такий молодий, але частина двох дуже різних світів… Один — це дитя, яке намагається знайти друзів і орієнтуватися в житті, а інший — дитя, оточене людьми, які набагато старші за тебе і запрошують вас на голлівудські вечірки. Це ускладнювало адаптацію будь-де", — ділиться акторка.

Особисте життя часто потрапляло в центр уваги ЗМІ. Акторка поділилася, як зберігає баланс між роботою та особистим життям.

"Я дуже вибірково підбираю, куди йти і кому приділяти свій час. Я також навчилася байдуже ставитися до того, що думають люди. Люди завжди знайдуть для себе негативні слова, і зазвичай це просто нещаслива людина, яка проєктує свої страждання на когось іншого. Здається, можна сказати, що у мене товста шкіра...Ви повинні її мати в цьому бізнесі!" — розповіла зірка.

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