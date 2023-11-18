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Бывшая невеста Владимира Кличко снялась в стильной фотосессии и рассказала о помощи Украине

18 ноября 2023 10:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Экснажена Владимира Кличко снялась в стильной фотосессии и рассказала о помощи Украине
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Бывшая невеста боксера Владимира Кличко актриса Хайден Панеттьери снялась в гламурной фотосессии для модного глянца. В откровенном интервью она рассказала о сложностях профессии, помощи Украине во время войны и собственной личной жизни.

Об этом пишет журнал IRK.

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Кроме актерского мастерства, Панеттьери также известна своей активистской деятельностью и благотворительностью.

"Я люблю морскую жизнь и посвятила много времени и энергии сохранению океана. В течение многих лет я работала с несколькими организациями, в том числе The Whaleman Foundation. Я также создала некоммерческую организацию в начале войны в Украине под названием Hoplon International, которая предоставляет медицинское обеспечение и помощь украинцам на передовой. Есть также несколько организаций спасения животных, которые я тоже поддерживаю — я всегда любила животных", — рассказала звезда.

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/
Актриса Хайден Панеттьери. Фото: instagram.com/haydenpanettiere/

 

Актриса рассказала, как совмещает карьеру и личную жизнь

Хайден Панеттьери обрела популярность, начиная с работы в кино индустрии, когда ей было всего 11 месяцев. Звезда признается, что в ее профессии было много вызовов, но некоторые из них были самыми сложными, именно в юные годы.

"Трудно расти в центре внимания. В школе надо мной издевались, и я проводила много времени на съемочных площадках среди взрослых. Это странно, потому что ты такой юный, но часть двух очень разных миров…Один — это ребенок, который пытается найти друзей и ориентироваться в жизни, а другой — ребенок, окруженный людьми, намного старше тебя и приглашают вас на голливудские вечеринки. Это усложняло адоптацию где угодно", — делится актриса.

Личная жизнь Хайден часто попадала в центр внимания СМИ. Актриса поделилась, как сохраняет баланс между работой и личной жизнью.

"Я очень избирательно подбираю, куда идти и кому уделять свое время. Я также научилась безразлично относиться к тому, что думают люди. Люди всегда найдут для себя негативные слова, и обычно это просто несчастливый человек, проектирующий свои страдания на кого-то другого. Кажется, можно сказать, что у меня толстая кожа… Вы должны ее иметь в этом бизнесе!"  рассказала звезда.

Напомним, экс-невеста Владимира Кличко удивила новым имиджем.

Ранее дочь Мадонны снялась в рекламе, созданной искусственным интеллектом.

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