Експеримент зі штучним інтелектом: співак Cheev презентував кліп у стилі Sci-Fi

Співак Cheev. Фото: менеджмент артиста

П’ятниця — традиційний день прем’єр у музикантів. Відео на композицію "Де моя любов живе" презентував співак Cheev (справжнє ім'я — Владислав Чижиков). В кліпі, зокрема, є тема штучного інтелекту.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

Читайте також:

Подробиці

За словами артиста, відео на композицію змушує замислитися над тим, чи здатні сучасні технології вгамувати біль від трагічної втрати. Сьогодні, коли штучний інтелект все більше стає частиною нашого буденного життя, у багатьох постає питання, а чи зможе він підкорити справжні почуття і навіть зробити людину щасливою.

Відповідь на це питання й лягла в основу нового відео музиканта Cheev. Режисером кліпу став Андрій Блажик.

"Експеримент зі штучним інтелектом як явищем додав важливий пазл цій Sci-Fi (наукова фантастика. — Ред.) love story. Ця залежність від реакції іншого максимально вписується в історію. Але комбінація цих сюжетів створює результат, який надихає. Маю надію, що ви знайдете сцену, кадр, звук, які надихнуть вас на те, чого ви навіть не очікували відшукати", — прокоментував відеороботу режисер.

Cheev розповів, що, коли вперше ще у дитинстві відвідав Україну (сам він з Білорусі), був зачарований місцевою музикою. Тож вирішив одного дня неодмінно створити пісню українською. За словами артиста, трек "Де моя любов живе" занурює його у часи дитинства.

"Ця пісня про кохання на відстані. У тексті одночасно присутній песимізм — "наш серіал чекають нові сезони, але в тонах "нуар" — і надія пережити цю відстань так, щоб потім легко стерти її з пам'яті, ніби нічого й не було", — 29-річний артист поділився історією виникнення пісні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Антон Вельбой презентував перший кліп після скандалу з продюсерами під новим ім'ям. Також ми розповідали, що Аліна Гросу випустила пісню про розставання з коханим та кліп на неї.