Эксперимент с искусственным интеллектом: певец Cheev представил клип в стиле Sci-Fi

Певец Cheev. Фото: менеджмент артиста

Пятница — традиционный день премьер у музыкантов. Видео на композицию "Де моя любов живе" представил певец Cheev (настоящее имя — Владислав Чижиков). В клипе, в частности, есть тема искусственного интеллекта.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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По словам артиста, видео на композицию заставляет задуматься над тем, способны ли современные технологии унять боль от трагической потери. Сегодня, когда искусственный интеллект все больше становится частью нашей обыденной жизни, у многих встает вопрос, сможет ли он покорить истинные чувства и даже сделать человека счастливым.

Ответ на этот вопрос и лег в основу нового видео музыканта Cheev. Режиссером клипа стал Андрей Блажик.

"Эксперимент с искусственным интеллектом как явлением добавил важный пазл этой Sci-Fi (научная фантастика. — Ред.) love story. Эта зависимость от реакции другого максимально вписывается в историю. Но комбинация этих сюжетов создает вдохновляющий результат. Надеюсь, что вы найдете сцену, кадр, звук, которые вдохновят вас на то, чего вы даже не ожидали отыскать", — прокомментировал видео работу режиссер.

Cheev рассказал, что, когда впервые еще в детстве посетил Украину (сам он из Беларуси), был очарован местной музыкой. Поэтому решил однажды непременно создать песню на украинском. По словам артиста, трек "Де моя любов живе" погружает его во времена детства.

"Эта песня о любви на расстоянии. В тексте одновременно присутствует пессимизм — "наш сериал ждут новые сезоны, но в тонах "нуар" — и надежда пережить это расстояние так, чтобы потом легко стереть ее из памяти, словно ничего и не было", — 29-летний артист поделился историей возникновения песни.

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