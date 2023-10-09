Эксперт по языку тела рассказала о настоящих эмоциях Бекхэма во время интервью о его вероятной любовнице

Эксперт по языку тела поделилась, что чувствовал Бекхэм, рассказывая о предполагаемой любовнице
Дэвид Бекхэм прокомментировал в документальном сериале Netflix предполагаемый роман со своей личной помощницей Ребеккой Лус. О настоящих эмоциях футболиста во время интервью рассказала эксперт по языку тела.
Об этом пишет издание Daily Mail.
Эмоции Бекхэмов во время эксклюзивного интервью
По словам Джуди Джеймс, супруга футболиста Виктория показала, что все еще не хочет говорить о ситуации. После того, как в 2003 году суперзвезда британского футбола переехал в Испанию, чтобы играть за "Реал Мадрид", Дэвида обвинили в том, что у него был роман со своим секретарем, что поставило его брак под угрозу.
Эксперт по языку тела Джуди рассказывает о том, как Дэвид часто выглядел "уязвимым" и даже иногда злым в документальном фильме о себе.
Она сказала, что Дэвид "не имел зрительного контакта с интервьюером и сделал несколько глубоких, сдержанных вдохов, когда начал медленно и осторожно говорить" об обвинениях в романе.
Джуди добавила, что бывший футболист, однако, в конце концов расслабился, когда говорил, что ему с женой "нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью".
Бекхэм также продемонстрировал "злобу в глазах", когда сказал, что "ужасные истории" были "трудными для него".
Между тем, Виктория "показывает силу, о которой говорил Дэвид", — пояснила Джуди.
"Она выглядит и звучит уравновешенной и решительной, хотя есть три сигнала, свидетельствующие о том, что она все же предпочитала бы оставить эту тему при себе. Она поднимает одну руку и держит ее ровно, отчетливо протестуя пока говорит, она держит ее как барьер. Затем присоединяет вторую руку и, наконец, она поднимает ногу, чтобы создать полный барьер", — рассказала эксперт о языке тела Виктории Бекхэм.
Джуди также обратила внимание на язык тела Дэвида, когда его впервые спросили о предполагаемом романе.
"Предполагаемый роман вызывает более формальную реакцию Дэвида. Нет зрительного контакта с интервьюером, но несколько глубоких, самоконтролируемых вдохов, когда он начинает говорить медленно и осторожно. Когда он рассказывает, что с "ужасными историями" было "трудно справиться", выражение его глаз свидетельствует о гневе. Слезы появляются, когда он говорит "мы бойцы", но он также смеется и пожимает плечами, что свидетельствует о ряде смешанных эмоций", — добавляет Джуди
Фильм об истории Бэкхема
Четырехсерийный документальный фильм рассказывает о личной и профессиональной жизни семьи Бекхэмов. В сериале пара впервые публично говорит о вероятном романе Дэвида с личным помощником Ребеккой Лус.
Спустя почти 20 лет после того, как появились слухи, что он и его личный помощник сблизились, когда он играл в Испании за "Реал Мадрид", Виктория Бекхэм рассказала, что месяцы после этого были "самыми тяжелыми" в ее жизни, и что они больше не чувствовали себя парой".
Между тем Бекхэм признался, что он до сих пор не знает, как они прошли кризис 2003 года, но он и его жена знали, что им нужно "бороться за свою семью". Футболист сказал, что они чувствовали, что "тонут", когда их брак был в заголовках газет в течение нескольких месяцев.
Бывший капитан сборной Англии также рассказал, как он "ежедневно чувствовал себя больным", когда он боролся за брак.
В откровенном интервью Виктория Бекхэм, казалось, сдерживала слезы, когда ее спросили, было ли это самое тяжелое время в их браке.
"100 процентов. Это был самый тяжелый период для нас. Потому что было ощущение, что мир против нас. Вот в чем дело, мы были друг против друга, если быть честными. Еще до Мадрида иногда казалось, что мы против всех, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга, но когда мы были в Испании, у нас не было ощущения, что мы были друг с другом, и это грустно, я даже не могу описать, как это было трудно. Это повлияло на меня", — говорит жена Дэвида Бекхэма.
Об отношениях с Лус было написано в News Of The World. В то время Виктория решила находиться в Великобритании, чтобы ее маленькие сыновья Бруклин и Ромео могли остаться в школе. Это решение заставило Бекхэма чувствовать себя одиноким.
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