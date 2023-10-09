Эксперт по языку тела рассказала о настоящих эмоциях Бекхэма во время интервью о его вероятной любовнице

Дэвид Бекхэм. Фото: Reuters

Дэвид Бекхэм прокомментировал в документальном сериале Netflix предполагаемый роман со своей личной помощницей Ребеккой Лус. О настоящих эмоциях футболиста во время интервью рассказала эксперт по языку тела.

Об этом пишет издание Daily Mail.

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По словам Джуди Джеймс, супруга футболиста Виктория показала, что все еще не хочет говорить о ситуации. После того, как в 2003 году суперзвезда британского футбола переехал в Испанию, чтобы играть за "Реал Мадрид", Дэвида обвинили в том, что у него был роман со своим секретарем, что поставило его брак под угрозу.

Эксперт по языку тела Джуди рассказывает о том, как Дэвид часто выглядел "уязвимым" и даже иногда злым в документальном фильме о себе.

Она сказала, что Дэвид "не имел зрительного контакта с интервьюером и сделал несколько глубоких, сдержанных вдохов, когда начал медленно и осторожно говорить" об обвинениях в романе.

Джуди добавила, что бывший футболист, однако, в конце концов расслабился, когда говорил, что ему с женой "нужно было бороться друг за друга, нам нужно было бороться за нашу семью".

Виктория Бэкхем во время интервью. Фото: Netflix

Бекхэм также продемонстрировал "злобу в глазах", когда сказал, что "ужасные истории" были "трудными для него".

Между тем, Виктория "показывает силу, о которой говорил Дэвид", — пояснила Джуди.

"Она выглядит и звучит уравновешенной и решительной, хотя есть три сигнала, свидетельствующие о том, что она все же предпочитала бы оставить эту тему при себе. Она поднимает одну руку и держит ее ровно, отчетливо протестуя пока говорит, она держит ее как барьер. Затем присоединяет вторую руку и, наконец, она поднимает ногу, чтобы создать полный барьер", — рассказала эксперт о языке тела Виктории Бекхэм.

Дэвид Бэкхем во время интервью. Фото: Netflix

Джуди также обратила внимание на язык тела Дэвида, когда его впервые спросили о предполагаемом романе.

"Предполагаемый роман вызывает более формальную реакцию Дэвида. Нет зрительного контакта с интервьюером, но несколько глубоких, самоконтролируемых вдохов, когда он начинает говорить медленно и осторожно. Когда он рассказывает, что с "ужасными историями" было "трудно справиться", выражение его глаз свидетельствует о гневе. Слезы появляются, когда он говорит "мы бойцы", но он также смеется и пожимает плечами, что свидетельствует о ряде смешанных эмоций", — добавляет Джуди

Фильм об истории Бэкхема

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Reuters

Четырехсерийный документальный фильм рассказывает о личной и профессиональной жизни семьи Бекхэмов. В сериале пара впервые публично говорит о вероятном романе Дэвида с личным помощником Ребеккой Лус.

Спустя почти 20 лет после того, как появились слухи, что он и его личный помощник сблизились, когда он играл в Испании за "Реал Мадрид", Виктория Бекхэм рассказала, что месяцы после этого были "самыми тяжелыми" в ее жизни, и что они больше не чувствовали себя парой".

Между тем Бекхэм признался, что он до сих пор не знает, как они прошли кризис 2003 года, но он и его жена знали, что им нужно "бороться за свою семью". Футболист сказал, что они чувствовали, что "тонут", когда их брак был в заголовках газет в течение нескольких месяцев.

Бывший капитан сборной Англии также рассказал, как он "ежедневно чувствовал себя больным", когда он боролся за брак.

В откровенном интервью Виктория Бекхэм, казалось, сдерживала слезы, когда ее спросили, было ли это самое тяжелое время в их браке.

"100 процентов. Это был самый тяжелый период для нас. Потому что было ощущение, что мир против нас. Вот в чем дело, мы были друг против друга, если быть честными. Еще до Мадрида иногда казалось, что мы против всех, но мы были вместе, мы были связаны, мы были друг у друга, но когда мы были в Испании, у нас не было ощущения, что мы были друг с другом, и это грустно, я даже не могу описать, как это было трудно. Это повлияло на меня", — говорит жена Дэвида Бекхэма.

Об отношениях с Лус было написано в News Of The World. В то время Виктория решила находиться в Великобритании, чтобы ее маленькие сыновья Бруклин и Ромео могли остаться в школе. Это решение заставило Бекхэма чувствовать себя одиноким.

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