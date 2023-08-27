Експерти розповіли, скільки зароблятиме Меган Маркл в Instagram
Герцогиня Сассекська Меган Маркл готується "перезапустити" свій Instagram. Експерти прогнозують, що вона може заробити мільйон доларів за публікацію.
Про це пише Daily Mail.
Нові заробітки Меган
Кажуть, що герцогиня, чий акаунт із чоловіком принцом Гаррі, @sussexroyal, мав 9,4 мільйона підписників до того, як він був деактивований у 2020 році, коли пара перестала бути членами королівської сім’ї, має новий обліковий запис під назвою @meghan.
Джерело, близьке до її команди, цього тижня підтвердило: "Так, це вона, прикрашена зображенням рожевих півоній, улюблених квітів Меган. Вона повертається".
За цим обліковим записом уже стежать кілька друзів Меган, у тому числі активістка Мандана Даяні, яка до грудня минулого року була президентом Archewell, медійної та філантропічної компанії Сассекських.
"Усі в Голлівуді говорять про те, що повторний запуск неминучий. Меган ніколи не приховувала, що хоче повернутися в Instagram", — говорить джерело з оточення герцогині.
Секрет Маркл
До одруження з принцом Гаррі в 2018 році кількість підписників Меган в Instagram становила понад три мільйони, а десятки тисяч шанувальників підписалися на її блог про стиль життя The Tig.
Меган вперше оголосила, що планує повернутися до Instagram, в інтерв’ю The Cut минулого року, сказавши письменниці Еллісон П. Девіс: "Ви хочете знати секрет?". Я повертаюся до Instagram".
Новий обліковий запис герцогині вже має 76 тис. підписників.
Ерік Шиффер, експерт із соціальних медіа, який консультує зірок, сказав: "Я не думаю, що повернення Меган в Instagram стане несподіванкою для когось. У неї новий менеджер з талантів, і це наступний логічний крок. У вас є такі знаменитості, як Кардаш’ян, які можуть заробити 1 мільйон доларів навіть за одну публікацію, що рекламує продукт. Немає причин, чому Меган не могла б заробляти такі гонорари. Вона як герцогиня має бути обережною".
Унікальний статус
Експерт з маркетингу Кент Мур, який керує OneEyedSocial, сказав: "Я думаю, що вона миттєво потрапить у десятку найбільш високооплачуваних впливових людей у світі. Її статус унікальний, тому що вона знаменитість, актриса і королівська особа. Меган могла б вимагати мільйон доларів за пост як абсолютний мінімум. Ця сума швидко зросте, якщо її партнерство досягне глобального охоплення та тяги. Бренди могли б захотіти співпрацювати з нею для кампаній протягом кількох років, що включають кілька публікацій і навіть особисті виступи. Такі угоди можуть перевищувати 12 мільйонів доларів і навіть 20 мільйонів доларів".
Відповідно до звіту в The New York Post на початку цього місяця, Меган вперше створила псевдонім @meghan, коли запустила свій подкаст Spotify.
Меган неодноразово демонструвала себе як впливова особа.
Продажі NuCalm, які продають антистресовий пластир, різко зросли після того, як герцогиню сфотографували з пластирем на зап’ясті в Монтесіто, Каліфорнія.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.