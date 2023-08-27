Експерти розповіли, скільки зароблятиме Меган Маркл в Instagram

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/

Герцогиня Сассекська Меган Маркл готується "перезапустити" свій Instagram. Експерти прогнозують, що вона може заробити мільйон доларів за публікацію.

Про це пише Daily Mail.

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Кажуть, що герцогиня, чий акаунт із чоловіком принцом Гаррі, @sussexroyal, мав 9,4 мільйона підписників до того, як він був деактивований у 2020 році, коли пара перестала бути членами королівської сім’ї, має новий обліковий запис під назвою @meghan.

Джерело, близьке до її команди, цього тижня підтвердило: "Так, це вона, прикрашена зображенням рожевих півоній, улюблених квітів Меган. Вона повертається".

За цим обліковим записом уже стежать кілька друзів Меган, у тому числі активістка Мандана Даяні, яка до грудня минулого року була президентом Archewell, медійної та філантропічної компанії Сассекських.

"Усі в Голлівуді говорять про те, що повторний запуск неминучий. Меган ніколи не приховувала, що хоче повернутися в Instagram", — говорить джерело з оточення герцогині.

Секрет Маркл

До одруження з принцом Гаррі в 2018 році кількість підписників Меган в Instagram становила понад три мільйони, а десятки тисяч шанувальників підписалися на її блог про стиль життя The Tig.

Меган вперше оголосила, що планує повернутися до Instagram, в інтерв’ю The Cut минулого року, сказавши письменниці Еллісон П. Девіс: "Ви хочете знати секрет?". Я повертаюся до Instagram".

Новий обліковий запис герцогині вже має 76 тис. підписників.

Ерік Шиффер, експерт із соціальних медіа, який консультує зірок, сказав: "Я не думаю, що повернення Меган в Instagram стане несподіванкою для когось. У неї новий менеджер з талантів, і це наступний логічний крок. У вас є такі знаменитості, як Кардаш’ян, які можуть заробити 1 мільйон доларів навіть за одну публікацію, що рекламує продукт. Немає причин, чому Меган не могла б заробляти такі гонорари. Вона як герцогиня має бути обережною".

Унікальний статус

Експерт з маркетингу Кент Мур, який керує OneEyedSocial, сказав: "Я думаю, що вона миттєво потрапить у десятку найбільш високооплачуваних впливових людей у світі. Її статус унікальний, тому що вона знаменитість, актриса і королівська особа. Меган могла б вимагати мільйон доларів за пост як абсолютний мінімум. Ця сума швидко зросте, якщо її партнерство досягне глобального охоплення та тяги. Бренди могли б захотіти співпрацювати з нею для кампаній протягом кількох років, що включають кілька публікацій і навіть особисті виступи. Такі угоди можуть перевищувати 12 мільйонів доларів і навіть 20 мільйонів доларів".

Відповідно до звіту в The New York Post на початку цього місяця, Меган вперше створила псевдонім @meghan, коли запустила свій подкаст Spotify.

Меган неодноразово демонструвала себе як впливова особа.

Продажі NuCalm, які продають антистресовий пластир, різко зросли після того, як герцогиню сфотографували з пластирем на зап’ясті в Монтесіто, Каліфорнія.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.