Меган Маркл перестала носити коштовну обручку, подаровану принцом Гаррі

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/

Герцогиня Сассекська Меган Маркл відома своєю любов'ю до ювелірних прикрас — хай то дорогий браслет Cartier чи персоналізоване намисто. Але вже тривалий час вона виходить в люди без коштовної обручки, подарованої принцом Гаррі.

Про це пише Daily Mail.

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З весни 42-річна матір двох дітей помітили без її блискучої діамантової обручки вартістю 140 000 фунтів стерлінгів. Прикрасу Меган раніше вдосконалила, додавши більше діамантів.

Нещодавно Меган була помічена, коли вона була без перстня під час обіду з друзями.

Принц Гаррі зробив пропозицію Меган у листопаді 2017 року з блискучою каблучкою, що складається з масивного жовтого золотого діаманта і двух менших.

Під час заручин герцог розповів про створення обручки Меган за допомогою ювелірів Cleave and Company.

Нестандартний дизайн включав один діамант із Ботсвани та два камені меншого розміру з колекції принцеси Діани.

"Обручка із жовтого золота, тому що це улюблене Меган, і сам головний камінь я придбав із Ботсвани, а маленькі діаманти з обох боків із колекції ювелірних виробів моєї матері, щоб переконатися, що вона з нами у цій подорожі разом", — прокоментував свого часу обручку Гаррі.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

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