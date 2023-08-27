Эксперты рассказали, сколько будет зарабатывать Меган Маркл в Instagram

Герцогиня Сассекская Меган Маркл. Фото: instagram.com/dukeandduchessofsussexdaily/

Герцогиня Сассекская Меган Маркл готовится "перезапустить" свой Instagram. Эксперты прогнозируют, что она может заработать миллион долларов за публикацию.

Об этом пишет Daily Mail.

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Новые заработки Меган

Говорят, что герцогиня, чей аккаунт с мужем принцем Гарри, @sussexroyal, имел 9,4 миллиона подписчиков до того, как он был деактивирован в 2020 году, когда пара перестала быть членами королевской семьи, имеет новую учетную запись под названием @meghan.

Источник, близкий к ее команде, на этой неделе подтвердил: "Да, это она, украшенная изображением розовых пионов, любимых цветов Меган. Она возвращается".

За этой учетной записью уже следят несколько друзей Меган, в том числе активистка Мандана Даяни, до декабря прошлого года являвшаяся президентом Archewell, медийной и филантропической компании Сассекских.

"Все в Голливуде говорят о том, что повторный запуск неизбежен. Меган никогда не скрывала, что хочет вернуться в Instagram", — говорит источник из окружения герцогини.

Секрет Маркл

До свадьбы с принцем Гарри в 2018 году количество подписчиков Меган в Instagram составляло более трех миллионов, а десятки тысяч поклонников подписались на ее блог о стиле жизни The Tig.

Меган впервые объявила, что планирует вернуться в Instagram, в интервью The Cut в прошлом году сказав писательнице Эллисон П. Дэвис: "Вы хотите знать секрет?" Я возвращаюсь в Instagram".

Новая учетная запись герцогини уже имеет 76 тысяч подписчиков.

Эрик Шиффер, эксперт по социальным медиа, консультирующий звезд, сказал: "Я не думаю, что возвращение Меган в Instagram станет неожиданностью для кого-то. У нее новый менеджер по талантам, и это следующий логический шаг. У вас есть такие знаменитости, как Кардашьян, которые могут заработать 1 миллион долларов даже за одну публикацию, рекламирующую продукт. Нет причин, почему Меган не могла бы зарабатывать такие гонорары. Она как герцогиня должна быть осторожной".

Уникальный статус

Эксперт по маркетингу Кент Мур, управляющий OneEyedSocial, сказал: "Я думаю, что она мгновенно попадет в десятку самых высокооплачиваемых влиятельных людей в мире. Ее статус уникален, потому что она знаменитость, актриса и королевское лицо. Меган могла бы потребовать миллион долларов за пост как абсолютный минимум. Эта сумма быстро вырастет, если ее партнерство достигнет глобального охвата. Бренды могли бы захотеть сотрудничать с ней для кампаний в течение нескольких лет, включающих несколько публикаций и даже личные выступления. Такие сделки могут превышать 12 миллионов долларов и даже 20 миллионов долларов".

Согласно отчету The New York Post в начале этого месяца, Меган впервые создала псевдоним @meghan, когда запустила свой подкаст Spotify.

Меган неоднократно демонстрировал себя как влиятельное лицо.

Продажи NuCalm, продающие антистрессовый пластырь, резко выросли после того, как герцогиню сфотографировали с пластырем на запястье в Монтесито, Калифорния.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям проигнорировали день рождения Меган Маркл.