Меган Маркл підловили з незвичним девайсом: на кону ментальне здоров'я чи новий бізнес

Герцогиня Сассекська. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Герцогиню Сассекську Меган Маркл підловили з девайсом, який рятує від тривоги. Коли фото потрапили у мережу — їх перетворили на онлайн-рекламу пластиру від стресу.

Про це пише Daily Mail.

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Експерт з брендів і культури Нік Еде вважає, що герцогині Сассекській не випадково вдалося продемонструвати диск NuCalm Biosignal Processing Disc на своїй руці під час прогулянки в Монтесіто на вихідних.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BacGrid

42-річна герцогиня Сассекська була вдягнена у вовняне пальто Max Mara вартістю 1200 фунтів стерлінгів, незважаючи на температуру 22,7C, але королівські спостерігачі помітили, що її ліва манжета була підвернута, і показала загадкову блакитну наклейку на руці. Підозрюють, що Меган візьме участь у розвитку цього бізнесу.

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: BacGrid

Сама компанія підтвердила, що патч є NuCalm Biosignal Processing Disc. Американський бізнес проєкт опублікував фотографії герцогині на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Компанія NuCalm, запевняє, що її продукти "клінічно доведено знижують стрес і покращують сон".

Виробники стверджують, що він схожий на "камертон", який, прикріплений до зап’ястя, використовує "частоту вібрації та резонанс для передачі заспокійливого сигналу в мозок".

Пластирі NuCalm, розроблені понад 20 років нейробіологом доктором Блейком Холловеєм, є лише останнім у довгій серії винаходів компанії, яка лікувала пацієнтів від таких станів, як загальна тривога та посттравматичний стресовий розлад.

Стверджується, що клейкі диски, схвалені Управлінням з харчових продуктів і медикаментів США, працюють на основі біохімії, фізики та нейрофізіології, щоб розслабити тіло та мозок..

Як покзала Меган, диски слід покласти на точку акупресури на лівій руці, яка, згідно з китайською медициною, має пряму лінію вашого серця. Деякі люди відчувають легке поколювання, але інші нічого не відчувають.

Кажуть, що частоти, які випромінює пластир, проходять через руку до серця та мозку, перериваючи гормони стресу кортизол та адреналін, уповільнюючи частоту мозкових хвиль і розслабляючи розум і тіло.

Вони не мають побічних ефектів, не потребують медичного нагляду та доступні в упаковках по 20 штук за 63 фунти стерлінгів або в упаковках по 100 штук за 315 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон та принц Вільям проігнорували день народження Меган Маркл.

Раніше стало відомо, як Кейт Міддлтон вдається зберігати струнку фігуру.