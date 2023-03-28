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Настя Каменських потребує термінового лікування: співачка записала відео

28 березня 2023 13:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Співачка Настя Каменських
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Співачка Настя Каменських, в якої 28 березня був запланований концерт в Житомирі, вимушена була перенести його. Причиною стали серйозні проблеми зі здоров’ям. 

Співачка записала відеозвернення до шанувальників у своїх соцмережах

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Подробиці

Настя Каменських втратила голос через новоутворення у голосових зв’язках, яке наразі не дозволяє їм повноцінно функціонувати. Співачці необхідне термінове лікування, щоб відновити голос. За словами Каменських, якщо цього не зробити зараз, то вона може тратити голос назавжди.

"На моїх концертах я співаю для вас наживо, а великі тури, концерти це велика відповідальність. Тисячі людей в такий непростий час знаходять можливість відвідати концерти, щоб на декілька годин відволіктись від всіх проблем та задонатити на цивільні та військові потреби. І я просто не можу собі дозволити не викласти перед вами на всі 1000 відсотків", — повідомила у відео Каменських. 

Співачка була вимушена перенести перші п’ять концертів, що мали відбутись з 28 березня по 2 квітня. Згідно з висновками лікарів, після термінового лікування, дотримання усіх рекомендацій та рекомендованого режиму голос Каменських і робота зв'язок прийдуть в норму вже за декілька тижнів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що європейське турне Вєрки Сердючки перенесли через серйозну хворобу Андрія Данилка. Також ми писали, що дружина важкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя.

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