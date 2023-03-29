Бывшая подопечная Потапа рассказала, почему долго молчала по поводу предложений секса от рэпера

Рэпер Потап и рэперша GIP C

Недавно малоизвестная украинская рэперша GIP C представила видео на русскоязычную песню Mama I'm a Bi*ch (Развод Потапа и Насти). Бывшая подопечная Алексея Потапенко (настоящее имя Потапа) в одном из интервью сообщила, что известный продюсер предлагал ей секс ради успешной карьеры, а Каменских делала вид, что ничего не замечает. Многие пользователи соцсетей закидывают GIP C хайп на звездной паре.

В своих Instastories певица объяснила, почему она так долго молчала о якобы непристойных предложениях от Потапенко.

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Певица была участницей группы NZK и сотрудничала с Потапом. По ее мнению, в коллектив она попала неслучайно.

"Я предполагаю, что конкретно меня взяли, потому что что-то чесалось в штанах. Как иначе объяснить наши "большие" разговоры в нерабочее время, ночью, с лысым Алешей, мне непонятно. Он мне говорит: "Я тебя хочу на заднем сиденье, чтобы ноги вот так были". Я говорю: "Это прямо пропорционально моей будущей карьере в группе?". Он говорит: "Прямо перпендикулярно". Я говорю: "Я вообще-то приехала снимать мерки. Остановись, давай мерки снимем". Он говорит: "Может, что-нибудь другое померяешь?" — рассказала в интервью GIP C.

После волны обвинений в пиаре на именах Потапа и Каменских, живущая в США GIP C объяснила, почему рассказала об этом именно сейчас.

"Правда всегда собирается по кусочкам. Почему только сейчас? Потому что я далеко, потому что угрожали, в Украине я бы молчала и дальше. Девушки, ребята десятилетиями молчат. Я такая не одна. Ваши нападки (пользователей соцсетей. — Ред.) я считаю глупостью, нежеланием копнуть глубже. Цель была одна — призывать людей думать и смотреть внимательно, кому они аплодируют", — написала певица.

Напомним, ранее мы писали, что Потап признался в любви Каменских, однако она его в своей публикации не вспомнила. Также мы рассказывали, что Настя Каменских лишилась голоса из-за новообразования в голосовых связках, которое пока не позволяет им полноценно функционировать. Певице необходимо срочное лечение.