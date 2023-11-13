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Експодруга Метью Перрі шокувала власною версією причини його смерті

13 листопада 2023 18:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Експодруга Метью Перрі шокувала власною версією причин його смерті
Актора Метью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Колишня дівчина Метью Перрі Кеті Едвардс вважає, що зірка "Друзів" не міг просто так потонути у ванній. За її словами, у нього стався рецидив, що призвело до смерті.

Про це пише The Sun.

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Колишня модель розповіла, що недовго зустрічалася з Перрі у 2006 році, після того, як вони познайомилися на зборах анонімних алкоголіків. Вона стверджує, що вони були близькі і після того, як їхній роман закінчився, також вона працювала його помічницею у 2011 році.

"Я знаю Метью і знаю, що він не потонув би просто так. Я думаю, він міг прийняти таблетки за тиждень до цього", — говорить жінка.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Після смерті актора була проведена токсикологічна експертиза, яка не виявила жодних наркотичних препаратів у крові зірки.

Меттью Перрі помер 28 жовтня, потонув у джакузі після серцевого нападу. Йому було 54 роки. Відомо, що актор багато років страждав від алкогольної та наркотичної залежностей та депресії. Про це він докладно розповідає у своїх мемуарах, які після смерті актора обійшли за популярністю навіть скандальні одкровення Брітні Спірс. За словами актора, він витратив понад 9 млн. доларів на те, щоб стати тверезим, відвідав шість тисяч зустрічей анонімних алкоголіків і 15 разів лежав у рехабі.

Раніше знайомий Меттью Перрі також дав інтерв'ю, в якому заявив, що актор був самотній і мріяв про дружину та сім'ю, перед тим як помер після низки невдалих відносин, які залишили його "сумним і пригніченим". Останнім часом Перрі "знову шукав кохання".

Актори, які виконали головні ролі в серіалі "Друзі" — Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер — випустили спільну заяву з приводу смерті актора.

Нагадаємо, родина Метью Перрі вперше прокоментувала його смерть.

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