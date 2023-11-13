Эксподруга Мэтью Перри шокировала собственной версией причин его смерти

Актера Мэтью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4/

Бывшая девушка Мэтью Перри Кэти Эдвардс считает, что звезда "Друзей" не мог просто так утонуть в ванной. По ее словам, у него произошел рецидив, повлекший смерть.

Об этом пишет The Sun.

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Теория подруги актера

Бывшая модель рассказала, что недолго встречалась с Перри в 2006 году после того, как они познакомились на собрании анонимных алкоголиков. Она утверждает, что они были близки и после того, как их роман закончился, она также работала его помощницей в 2011 году.

"Я знаю Мэтью и знаю, что он не утонул бы просто так. Я думаю, он мог принять таблетки за неделю до этого", — говорит женщина.

После смерти актера была проведена токсикологическая экспертиза, не обнаружившая никаких наркотических препаратов в крови звезды.

Мэттью Перри умер 28 октября, утонул в джакузи после сердечного приступа. Ему было 54 года. Известно, что актер много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости и депрессии. Об этом он подробно рассказывает в своих мемуарах, после смерти актера обошедших по популярности даже скандальные откровения Бритни Спирс. По словам актера, он потратил более 9 миллионов долларов на то, чтобы стать трезвым, посетил шесть тысяч встреч анонимных алкоголиков и 15 раз лежал в рехабе.

Ранее знакомый Мэттью Перри также дал интервью, в котором заявил, что актер был одинок и мечтал о жене и семье, перед тем как умер после ряда неудачных отношений, которые оставили его "печальным и угнетенным". В последнее время Перри "опять искал любовь".

Актеры, исполнившие главные роли в сериале "Друзья " — Дженнифер Энистон, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Кортни Кокс и Дэвид Швиммер — выпустили совместное заявление по поводу смерти актера.

Напомним, семья Мэтью Перри впервые прокомментировала его смерть.