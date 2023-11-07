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Страждає найбільше за всіх: Дженніфер Еністон вожко переживає смерть Метью Перрі

7 листопада 2023 16:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Страждає найбільше: Дженніфер Еністон найважче з "Друзів" переживає смерть Метью Перрі
Актокра Дженніфер Еністон. Фото: instagram.com/jenniferaniston/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Дженніфер Еністон важко переживає втрату свого колишнього колеги за серіалом "Друзі" Метью Перрі після його раптової смерті 28 жовтня. Еністон також менше ніж рік тому втратила батька.

Про це пише Daily Mail.

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Нещодавно відбулася похоронна служба, де родина та близькі попрощалися з Перрі. Церемонія завершилося виконанням пісні Пітера Гебріела "Don't Give Up".

"Це друга велика втрата Еністон менш ніж за рік, незабаром виповниться річниця смерті її батька. Вона ще не повністю відновилася, і смерть Перрі просто повністю збило її з ніг. Незважаючи на те, що вона робила все можливе, щоб "відновитися"...це стало абсолютно нищівним ударом", — говорить джерело з оточення Еністон..

Перрі поховали поряд з іншими зірками, включають Бріттані Мерфі, Пола Вокера, Бастера Кітона, рокера INXS Майкла Хатчінсона та актрису Енн Гечі, яка раптово померла минулого року після автомобільної аварії.

 

Актори Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер важко переживають смерть Меттью Перрі. Фото: Reuters
Актори Дженніфер Еністон, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Кортні Кокс і Девід Швіммер важко переживають смерть Меттью Перрі. Фото: Reuters

Еністон та решта акторського складу — Кортні Кокс, Метт Леблан, Девід Швіммер і Ліза Кудроу — виступили із заявою, в якій описали свій шок і смуток від втрати колеги.

"Ми всі дуже спустошені втратою Метью. Ми були не просто колегами по акторському складу. Ми — сім’я. Є так багато, що сказати, але зараз ми збираємося взяти паузу, щоб сумувати та пережити цю незбагненну втрату. З часом ми скажемо більше, коли зможемо. Наразі наші думки та наша любов із родиною Метті, його друзями та всіма, хто любив його у всьому світі", — йдеться у спільній заяві зірок.

Причина смерті Перрі залишається непідтвердженою, але перші звіти токсикологів показали, що в його організмі не було ні метамфетаміну, ні фентанілу, коли він потонув.

Нагадаємо, мемуари Метью Перрі стали бестселером після його смерті.

Раніше Forbes визначив найвисокооплачуванішу покійну зірку 2023 року.

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