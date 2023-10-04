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Експодружка Ді Капріо пройшлася подіумом з його нареченою на показі Chanel

4 жовтня 2023 10:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Експодружка Ді Капріо пройшлася подіумом з його нареченою на показі Chanel
Модель Джіджі Хадід. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На Тижні моди в Парижі відбувся показ нової колекції модного будинку Chanel сезону весна-літо-2024. У залі були помічені одразу три подружки Леонардо Ді Капріо.

Про це пише Daily Mail.

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Під час модного показу на подіум вийшла теперішня обраниця актора Леонардо Ді Капріо Вітторія Черетті та колишня подруга — Джіджі Хадід.

 

Модель Джіджі Хадід. Фото: Reuters

Актор має репутацію чоловіка, який зустрічається лише з жінками віком до 25 років, і рве з ними відносини після того, як вони долають цей віковий рубіж, як він робив зі своєю останньою дівчиною, акторкою Камілою Морроне, якій зараз 26 років. До речі, вона також була на показі Chanel.

Після того, як з’явилися фотографії з Вітторією, багато хто поспішив висміяти зірку за те, що це не будуть довгі стосунки, оскільки наступного червня дівчині виповниться 26 років.

 

Модель Вітторія Черетті. Фото: Reuters
Модель Вітторія Черетті. Фото: Reuters

Вітторія на 23 роки молодша за Леонардо. Красуня працювала моделлю таких брендів, як Alexander McQueen і Versace. Невідомо, коли саме Леонардо познайомився з Вітторією, але їх бачили разом у Франції наприкінці травня, коли на Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра його фільму "Вбивці квіткового місяця".

Леонардо раніше мав стосунки з такими дівчатами як Каміла Морроне, Ніна Агдал, Келлі Рорбах, Блейк Лайвлі, Ріанна, Жизель Бюндхен і Бар Рафаелі, яким було 25 або менше, коли вони зустрічалися.

Зовсім нещодавно ходили чутки, що Леонардо закоханий у 28-річну модель Джіджі Хадід. Вона перша жінокою, з якою він коли-небудь публічно зустрічався, яка була старше 25 років.

Ді Капріо та Морроне розійшлися в серпні 2022 року після чотирьох років стосунків. Вони познайомилися в травні 2017 року в Каннах, коли їй було всього 19 років.

Раніше Ді Капріо знявся для обкладинки Vogue.

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