Эксподружка Ди Каприо прошлась по подиуму с его невестой на показе Chanel

Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

На Неделе моды в Париже прошел показ новой коллекции модного дома Chanel сезона весна-лето-2024. В зале были замечены сразу три подружки Леонардо Ди Каприо.

Об этом пишет Daily Mail.

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Во время модного показа на подиум вышла нынешняя избранница актера Леонардо Ди Каприо Виттория Черетти и бывшая подруга — Джиджи Хадид.

Модель Джиджи Хадид. Фото: Reuters

Актер имеет репутацию мужчины, который встречается только с женщинами до 25 лет, и рвет с ними отношения после того, как они преодолевают этот возрастной рубеж, как он сделал со своей последней девушкой, актрисой Камилой Морроне, которой сейчас 26 лет. Кстати, она также была на показе Chanel.

После того, как появились фотографии с Витторией, многие поспешили высмеять звезду за то, что это не будут долгие отношения, поскольку в следующем июне девушке исполнится 26 лет.

Модель Виттория Черетти. Фото: Reuters

Витория на 23 года младше Леонардо. Красавица работала моделью таких брендов как Alexander McQueen и Versace. Неизвестно, когда Леонардо познакомился с Витторией, но их видели вместе во Франции в конце мая, когда на Каннском кинофестивале состоялась премьера его фильма "Убийцы цветочного месяца".

Леонардо ранее был замечен с такими девушками как Камилла Морроне, Нина Агдал, Келли Рорбах, Блейк Лайвли, Рианна, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли, которым было 25 или меньше, когда они встречались.

Совсем недавно ходили слухи, что Леонардо влюблен в 28-летнюю модель Джиджи Хадид. Она первая женщина, с которой он когда-либо публично встречался, которая была старше 25 лет.

Ди Каприо и Морроне разошлись в августе 2022 после четырех лет отношений. Они познакомились в мае 2017 года в Каннах, когда ей было всего 19 лет.

Ранее Ди Каприо снялся для обложки Vogue.