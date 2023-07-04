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Експродюсер Винника знайшов йому заміну, якого піарить на імені Олега

4 липня 2023 08:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Експродюсер Винника знайшов йому заміну, якого піарить на імені Олега
Співак Олег Винник. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Після несподіваного повернення у медіапростір співака Олега Винника, який майже півтора року мовчав у соцмережах, в українському шоу-бізнесі з'явився новий артист. Його просуває  експродюсер співака Олександр Горбенко. І робить він це в соцмережах Винника, використовуючи таким чином фан-базу Олега, який живе зараз в Берліні. 

Відповідна публікація з’явилась в профайлах Винника в мережі. 

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Новий Винник

На офіційних сторінках співака у соцмережах з’явився кліп невідомого артиста Discoman. За стилістикою пісня "Гендер" нагадує репертуар Олега Винника. Ба більше — один з героїв танцює перед камерою спиною у перуці, яка нагадує волосся Олега. Хто саме з них Discoman так і залишилось таємницею.

Кліп було опубліковано ще 27 квітня, але просувати його Горбенко вирішив саме зараз. І робить це у соцмережах Олега. Винник не має жодного відношення до своїх сторінок у соцмережах. Члени його команди змінили паролі, видалили всі фото та ведуть сторінки самостійно.  

Такий вигляд зараз має сторінка Винника в Instagram. Скриншот: Instagram.olegg.vynnyk

До цього у соцмережах Винника з’явилась публікація про повернення квитків на концерти, які мали відбутися ще восени 2021 року. Також ми розповідали, що Олег Винник зізнався, як він виїхав з України після 24 лютого.

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