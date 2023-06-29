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Соцмережі Винника "ожили": що написав менеджмент артиста

29 червня 2023 10:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Соцмережі Винника "ожили": що написав менеджмент артиста
Співак Олег Винник. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майже півтора року співак Олег Винник не з’являвся у медійному просторі. Після нещодавнього інтерв’ю ім’я 49-річного артиста дедалі частіше стало з’являтися в інтернеті. А тепер опубліковано перший за довгий час пост від Винника. 

Від доступний у соцмережах співака.

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Повернення Винника 

Під час війни він робив буквально декілька дописів. У квітні цього року зі сторінок Олега в соцмережах зникли всі фото та публікації. Всі профайли були пустими. І тільки зараз з’явився перший пост.

Менеджмент артиста оголосив про те, що шанувальники Винника можуть повернути квитки на його концерті, які мали відбутися ще восени 2021 року. 

Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Напередодні друг Винника, музикант і військовий ЗСУ Роман Недзельський, повідомив, що Олег не має жодного відношення до своїх сторінок у соцмережах. Члени його команди змінили паролі, видалили всі фото та ведуть сторінки самостійно. 

Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Реакція соцмереж

Більшість підписників Винника висловили своє обурення про фінансову складову першого посту артиста за тривалий час. Дехто навіть припустив, що сторінку Олега зламали.

  • Люди, схаменіться, яка зламана сторінка? Чувак виїхав з країни, просидів у Німеччині, як пацюк, а тепер йому треба знову на сцену, бо зжер всі гроші за 1,5 року. Якби сторінку зламали, то можна зробити нову і написати всім зіркам шоубізу, в чому проблема? Всі репостять в сторіс, і люди повертаються на нову сторінку!
  • Через два роки можна отримати гроші? А до цього де вони були?
  • Шкодую, що мрія потрапити на концерт так і не здійснилась через два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Олег Винник не дає благодійні концерти. Також ми розповідали, що Олег Винник зізнався, як він виїхав з України після 24 лютого.

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