Соцмережі Винника "ожили": що написав менеджмент артиста

Співак Олег Винник. Фото: Google

Майже півтора року співак Олег Винник не з’являвся у медійному просторі. Після нещодавнього інтерв’ю ім’я 49-річного артиста дедалі частіше стало з’являтися в інтернеті. А тепер опубліковано перший за довгий час пост від Винника.

Від доступний у соцмережах співака.

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Повернення Винника

Під час війни він робив буквально декілька дописів. У квітні цього року зі сторінок Олега в соцмережах зникли всі фото та публікації. Всі профайли були пустими. І тільки зараз з’явився перший пост.

Менеджмент артиста оголосив про те, що шанувальники Винника можуть повернути квитки на його концерті, які мали відбутися ще восени 2021 року.

Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Напередодні друг Винника, музикант і військовий ЗСУ Роман Недзельський, повідомив, що Олег не має жодного відношення до своїх сторінок у соцмережах. Члени його команди змінили паролі, видалили всі фото та ведуть сторінки самостійно.

Скриншот: Instagram/olegg.vynnyk

Реакція соцмереж

Більшість підписників Винника висловили своє обурення про фінансову складову першого посту артиста за тривалий час. Дехто навіть припустив, що сторінку Олега зламали.

Люди, схаменіться, яка зламана сторінка? Чувак виїхав з країни, просидів у Німеччині, як пацюк, а тепер йому треба знову на сцену, бо зжер всі гроші за 1,5 року. Якби сторінку зламали, то можна зробити нову і написати всім зіркам шоубізу, в чому проблема? Всі репостять в сторіс, і люди повертаються на нову сторінку!

Через два роки можна отримати гроші? А до цього де вони були?

Шкодую, що мрія потрапити на концерт так і не здійснилась через два роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Олег Винник не дає благодійні концерти. Також ми розповідали, що Олег Винник зізнався, як він виїхав з України після 24 лютого.