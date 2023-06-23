Чому Олег Винник не дає благодійні концерти
Майже півтора року співак Олег Винник не виступав на сцені та не з’являвся у медійному просторі. На відміну від своїх колег по шоу-бізнесу, 49-річний артист не доєднався й до численних благодійних турів. У першому великому інтерв’ю від початку повномасштабної війни Олег розповів, чому не дає концерти.
Відео доступне на YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.
Чому не виступає на сцені
Винник розповів, що артисти, в яких він запитував, скільки вони віддають грошей з благодійних концертів в ЗСУ, не відповідали йому. Олег не їздить в тури, не збирає гроші своїми виступами через фінансову складову цього процесу.
"Я розумію, що ми маємо десь жити, в готелях, одягатися, музиканти, все інше. Я взяв хоча б цент з організаторів за виступ? Я їздив би разом з усіма по всьому світу і платив би сам свої кошти", — сказав Винник.
Зекономлені гроші, які довелося б платити команді, за транспорт та інші витрати, якби Олег поїхав в тур, він віддав на благодійність Україні. Винник зазначив, що ці гроші він заробив на Батьківщині, і це немалі кошти. А їздити з концертами в складний для країни час він не планує.
"Їздити по світу, показувати себе, який я красивий чи не красивий, і на ньому заробляти собі бали, і розмножувати різних блогерів на всьому цьому — ніколи не дозволю", — підсумував Винник.
Нагадаємо, раніше ми писали, як та коли Олег Винник виїхав за кордон. Також ми розповідали, чому Олег Винник мовчить у соцмережах та що він розповів про своє здоров’я.