Чому Олег Винник не дає благодійні концерти

Співак Олег Винник у новому інтерв'ю. Скриншот: YouTube/KrupnymPlanom

Майже півтора року співак Олег Винник не виступав на сцені та не з’являвся у медійному просторі. На відміну від своїх колег по шоу-бізнесу, 49-річний артист не доєднався й до численних благодійних турів. У першому великому інтерв’ю від початку повномасштабної війни Олег розповів, чому не дає концерти.

Відео доступне на YouTube кaнaлі "КРП (крупним плaном)", авторському проєкті журналістки Вікторії Курочки.

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Чому не виступає на сцені

Винник розповів, що артисти, в яких він запитував, скільки вони віддають грошей з благодійних концертів в ЗСУ, не відповідали йому. Олег не їздить в тури, не збирає гроші своїми виступами через фінансову складову цього процесу.

"Я розумію, що ми маємо десь жити, в готелях, одягатися, музиканти, все інше. Я взяв хоча б цент з організаторів за виступ? Я їздив би разом з усіма по всьому світу і платив би сам свої кошти", — сказав Винник.

Зекономлені гроші, які довелося б платити команді, за транспорт та інші витрати, якби Олег поїхав в тур, він віддав на благодійність Україні. Винник зазначив, що ці гроші він заробив на Батьківщині, і це немалі кошти. А їздити з концертами в складний для країни час він не планує.

"Їздити по світу, показувати себе, який я красивий чи не красивий, і на ньому заробляти собі бали, і розмножувати різних блогерів на всьому цьому — ніколи не дозволю", — підсумував Винник.

Нагадаємо, раніше ми писали, як та коли Олег Винник виїхав за кордон. Також ми розповідали, чому Олег Винник мовчить у соцмережах та що він розповів про своє здоров’я.