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Бывший продюсер Винника нашел ему замену, которого пиарит на имени Олега

4 июля 2023 08:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бывший продюсер Винника нашел ему замену, которого пиарит на имени Олега
Певец Олег Винник. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После неожиданного возвращения в медиапространство певца Олега Винника, который почти полтора года молчал в соцсетях, в украинском шоу-бизнесе появился новый артист. Его продвигает экс-продюсер певца Александр Горбенко. И делает он это в соцсетях Винника, используя таким образом фан-базу Олега, живущего сейчас в Берлине.

Соответствующая публикация появилась в профайлах Винника в сети.

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Новый Винник

На официальных страницах певца в соцсетях появился клип неизвестного артиста Discoman. По стилистике песня "Гендер" напоминает репертуар Олега Винника. Более того, один из героев танцует перед камерой спиной в парике, напоминающий волосы Олега. Кто именно из них Discoman так и осталось секретом.

Клип был опубликован еще 27 апреля, но продвигать его Горбенко решил именно сейчас. И делает это в соцсетях Олега. Винник не имеет никакого отношения к своим страницам в соцсетях. Члены его команды сменили пароли, удалили все фото и ведут страницы самостоятельно.

Так выглядит сейчас страница Винника в Instagram. Скриншот: Instagram.olegg.vynnyk

До этого в соцсетях Винника появилась публикация о возвратебилетов на концерты, которые должны были состояться еще осенью 2021 года. Также мы рассказывали, что Олег Винник признался, как он уехал из Украины после 24 февраля.

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