Экс-шоумен Александр Скичко сходил в церковь с семьей: редкие фото

Политик, экс-шоумен Александр Скичко. Фото: Wikimedia Commons

С самого утра миллионы украинцев посетили церковное богослужение по случаю Пасхи которую православные христиане восточного обряда празднуют сегодня, 16 апреля. Службу вместе с семьей посетил и бывший шоумен, а ныне политик Александр Скичко.

Редкие семейные фотографии в своем Instagram опубликовала его супруга, бизнесвумен Елизавета Юрушева.

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Звездная семья в полном составе посетила службу одной из церквей. Александр и Елизавета взяли с собой 11-месячную дочь. Компанию им составили старшая дочь Наталья и 15-летний сын Юрушевой от первого брака.

Звездная пара редко публикует общие фотографии. Но на Пасху они сделали исключение.

Александр Скичко вместе с семьей на Пасху возле церкви. Фото: Instagram/elizaveta.yurusheva

Бизнесвумен Елизавета Юрушева вместе с детьми. Фото: Instagram/elizaveta.yurusheva

Юрушева — дочь миллиардера и владельца люксовых столичных гостиниц Леонида Юрушева. Елизавета и Александр Скичко поженились в 2017 году. В первые десять дней войны он был председателем Черкасской военной ОГА.

До политической карьеры Скичко был телеведущим топовых телепроектов, а также одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве благодаря победе Джамалы в Швеции в 2016-м.

Напомним, ранее мы писали, что шоувумен Леся Никитюк показала собственноручно сделанную писанку и свою пасхальную корзину. Также мы рассказывали, что жену Александра Скичко ограбили в Италии.