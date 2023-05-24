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Вернувшийся с фронта экс-танцор Лободы прокомментировал хейт в сторону певицы

24 мая 2023 07:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Вернувшийся с фронта экс-танцор Лободы прокомментировал хейт в сторону певицы
Певица Светлана Лобода и танцор, защитник Украины Назар Грабар. Скриншот: Facebook/loboda.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

После гибели родного брата на фронте Ильи танцор и модель Назар Грабар, служивший вместе с ним в рядах ВСУ, вернулся с фронта в столицу. В настоящее время он продолжает защищать Украину и несет службу в штате. Впервые с начала полномасштабной войны Назар дал большое интервью, в котором рассказал, в частности, о своей подруге, бывшем работодателе, певице Светлане Лободе и других коллегах по шоу-бизнесу.

Интервью доступно на YouTube-канале шоумена Анатолия Анатолича.

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О выступлениях в России

До начала полномасштабной войны будущий защитник Украины работал в балете Светланы Лободы. Он снимался в главных ролях в ее клипах (например, "Твои глаза") и танцевал с ней на сцене во время многочисленных концертов, корпоративов.

Назар не жалеет, что работал в России с 2014 года. По его словам, он был не осведомлен и вне политики. Впрочем, всему есть предел, утверждает Грабар. И он прошел черту именно 24 февраля 2022-го.

"Это уже не политика, а геноцид", — отметил Назар.

О Лободе и других звездах

Грабар не понимает, почему общество устроило "отмену" именно Лободы. Так как с начала военной агрессии России в Украине за восточной границей выступали многие наши артисты.

"Мы выходили на одну сцену с Максом Барских, со всей "шайкой" Потапа, там "Время и Стекло", Надей Дорофеевой. А "щемили" только ее (Лободу. Ред.). А почему так", спросил Назар.

Толич отметил, что Дорофеева будто бы не выступала в РФ с 2015 года, на что Грабар заверил, они были вместе на корпоративах 2018-2019 годах. Назар отметил, что Лобода помогает украинской армии и о многих донатах не отчитывается. Так, например, Лобода переводила деньги и Грабару, и его побратимам. На эти средства они приобрели в частности пикапы, на одном из которых, Назара после ранения, везли в медпункт.

Фрагмент в видео с 19:18

Некоторые пользователи соцсетей заметили "своевременный" выход интервью после волны хейта в сторону Лободы и руководства одного из самых больших развлекательных комплексов столицы, в котором Светлана должна была выступить, но концерт отменили. Анатолию вспомнили родственные связи с певицей (Лобода является крестной матерью старшей дочери шоумена, Алисы) и обвинили в "отбеливании" родственницы.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Назар Грабар поразил пользователей соцсетей новой фотосессией. Также мы писали, что после очередной блокировки в Instagram Анатолич изменил стратегию публикаций.

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