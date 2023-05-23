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Організатори концерту Лободи в Києві прийняли остаточне рішення: чи буде виступ

23 травня 2023 14:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Організатори концерту Лободи в Києві прийняли остаточне рішення: чи буде виступ
Співачка Світлана Лобода. Фото: Instagram/lobodaofficial
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Організатори виступу співачки Лободи, який мав стати її першим концертом в Україні за тривалий час, прийняли остаточне рішення щодо скандального благодійного івенту. 

Про це у своєму Instagram повідомило керівництво одного з найбільших розважальних комплексів столиці.

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Виступ Світлани Лободи, який було заплановано на 25 серпня — скасовано. За словами керівництва комплексу, це рішення вони прийняли спільно з менеджментом співачки, яку далеко не всі в суспільстві сприймають за щиру українку.

"Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприйнялася як відбілення репутації артиста. Проте, ми розуміємо наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність. Значну кількість квитків вже було придбано. Кошти за них будуть повернуті", — повідомили в комплексі. 

Одним з перших на цю новину відреагував активіст Сергій Стерненко, який був серед тих, хто виступав проти виступу Лободи на лівому березі Києва. 

Коментарі українців про скасований концерт Лободи в Києві. Скриншот: Instagram/osocor.residence

На думку деяких музичних критиків, благодійний концерт Лободи в Києві міг бути перевіркою продюсерами настроїв в суспільстві. Втім, виявилось, що більшість з українців не готові йти на концерт Світлани, яка до самого початку повномасштабної війни перебувала в Росії. 

Організатори концерту, що так і не відбувся, повідомили: вони шукатимуть інші способи та шляхи, щоб відбудувати ЛОР-відділення національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит". Воно знаходиться в поганому стані. Лікарня вийшла з запитом до суспільства з потребою у ремонті. Вартість робіт — 250 тисяч доларів. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Берліні (Німеччина) скасували концерт Віктора Павліка через скандал зі спецперепусткою. Також ми розповідали, що, на думку співака Влада Дарвіна, робити з "хорошими росіянами" та який український  шоу-бізнес зараз.

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