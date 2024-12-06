У звезды DZIDZIO Лесика остановилось сердце во время концерта

Олег Турко (Лесик). Фото: facebook.com/lesyksam

Бывший участник группы DZIDZIO Олег Турко, известный под псевдонимом Лесик, оказался в реанимации. У музыканта внезапно остановилось сердце.

Об этом сообщила в Facebook Мария Панчишин.

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Как сообщила подруга артиста, вчера 57-летнему Лесику стало плохо прямо во время концерта. Музыкант потерял сознание и упал на сцене. Момент попал на видео, опубликованное Telegram-каналом "Львович".

Коллеги Лесика сразу вызвали скорую, которая доставила его в реанимацию. Как сообщила Панчишин, сейчас певец находится в тяжелом состоянии.

"Вчера вечером у экс-музыканта группы DZIDZIO Олега Турко, известного как Лесик, на сцене внезапно остановилось сердце. Реанимационные действия продолжались дольше протокола. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Львова в кардиологическом отделении реанимации", — сообщил сообщник.

Пока друзья артиста и его жена Ирина собирают средства на лечение и реабилитацию артиста.

Отметим, что в мае этого года Лесик перенес сложную операцию на сердце.

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