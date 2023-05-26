Экс-участницы группы "Алиби", сестры Завальские, подготовили сюрприз ко Дню Киева

Дуэт The Alibi Sisters. Фото: менеджмент артисток

Сестры Завальские, являющиеся сейчас участницами дуэта The Alibi Sisters, презентовали специальный подарок ко Дню Киева, который столица будет отмечать в это воскресенье, 28 мая. Анна и Ангелина выпустили собственную версию известной народной песни "Йшла дівчина лучками" и клип на нее.

Видео, которое снимали осенью прошлого года, доступно на YouTube-канале сестер.

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В инструментальные проигрыши композиции органично вплетаются мелодии двух известных произведений одного из величайших киевлян, композитора Игоря Шамо: "Дніпровский вальс" и "Києве мій". Они, без преувеличения, являются музыкальными визитками столицы Украины, которая в эти выходные отмечает 1541-й день рождения.

"Это наш личный реверанс и благодарность маэстро за его творчество. Мы считаем, что именно Игорь Наумович Шамо наиболее чувственно воспевал родной город своей музыкой", — отметили певицы.

Снять ностальгический видеоклип Анну и Ангелину вдохновила атмосфера Киева во время полномасштабной войны прошлым летом, когда они впервые вернулись домой из Польши.

"Те, кто бежал с детьми от опасности за границу, хорошо знают, что такое невыразимая тоска по родным местам. Тогда, гуляя по городу, мы увидели пары, танцевавшие под аккомпанемент музыкантов на Владимирской горке... Это было мощным впечатлением, потому что очевидно именно так все происходило и в послевоенные времена, только 78 лет назад, когда у жителей столицы были свежими воспоминания об оккупации Киева, но, несмотря на все, город выстоял, начал восстанавливаться. У нас, как у коренных киевлянок, на уровне ДНК это тонкое и настоящее чувство ностальгических воспоминаний, которые живут только в этом городе и их не найти больше нигде во всем мире", — прокомментировали премьеру Анна и Ангелина.

О группе "Алиби"

Проект появился в апреле 2001 года, активное участие в нем также принимал композитор Дима Климашенко. Их общий сингл на песню "Алиби" стал удачным стартом нового коллектива.

В 2002-м вышел дебютный альбом "Дві сльози", а впоследствии пластинка "Да или Нет". После этого популярность группы набирала обороты. Весной 2011 года солистки стали ведущими танцевального проекта "Майданс" вместе с Тиной Кароль.

В 2012 году прекратили артистическую деятельность. А в 2021-м группа воссоединилась под названием The Alibi Sisters.

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