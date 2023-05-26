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Килиммен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру: вперше прозвучав його голос

26 травня 2023 14:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Килиммен з Kalush Orchestra розпочав сольну кар'єру: вперше прозвучав його голос
Учасник гурту Kalush Orchestra, Килиммен. Фото: менеджмент артиста
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Найзагадковіший учасник гурту Kalush Orchestra, який переміг у пісенному конкурсі "Євробачення-2022", Килиммен, розпочав сольну кар’єру. Молодий артист презентував трек "За стежки" та кліп на нього. 

Відео з’явилось на новоствореному YouTube-каналі Килиммена. 

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Подробиці 

До цієї прем’єри шанувальники Kalush Orchestra ніколи не чули, як співає Килиммен. Потяг, у якому з'явився загадковий артист, символізує рух, і водночас тих, хто намагається залишитися сильними попри втрати у війні та продовжувати жити далі.

"Найнестерпніше, коли те, що зводили ще твої дідусі та бабусі, знищують вороги буквально за лічені секунди. Так, можна знищити стіни, забрати минуле, але ми обов’язково вистоїмо та переможемо. Душа Килима ще ніколи не була такою відкритою, тож якщо хочете дізнатись, ким я є насправді, дивіться відео", — прокоментував прем’єру Килиммен.

Артист обіцяє, що продовжить  експериментувати зі звучанням та створювати нові цікаві треки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принцеса Уельська знялася в кліпі Kalush Orchestra для відкриття "Євробачення-2023". Також ми розповідали, що Kalush Orchestra показали маму Стефанію світові у фіналі "Євробачення-2023".

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