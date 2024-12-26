Ексучасниця "Холостяк 12" Саша Погорєлова стане дружиною

Колишня учасниця реаліті "Холостяк" Саша Погорєлова. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

Колишня учасниця романтичного реаліті "Холостяк 12" Саша Погорєлова поділилася із шанувальниками радісною новиною. Дівчина отримала пропозицію від свого коханого.

Про це вона повідомила в Instagram.

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Дівчина поділилась радісними світлинами, на яких хизується обручкою. Коханий зробив їй пропозицію у понеділок, 23 грудня, в романтичній атмосфері із величезним букетом гортензій та каблучкою із діамантом. Саша позує перед каморою у шкіряній сукні із декольте, а її обранець у чорній футболці та джинсах.

"Друзі, я безмежно вдячна кожному з вас за теплі слова, привітання та підтримку в цей особливий момент мого життя! Ваша увага та добрі побажання гріють душу й роблять цей день ще більш незабутнім", — написала дівчина та побажала підписникам зустріти своє кохання.

Саша Погорєлова виходить заміж. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

Саша Погорєлова отримала пропозицію руки та серця від коханого. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

Саша Погорєлова похизувалася розкішною каблучкою. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

У 12 сезоні шоу "Холостяк" Саша Погорєлова боролася за серце Алекса Топольського, проте вибула з шоу. Відомо, що зі своїм майбутнім чоловіком дівчина познайомилася 10 місяців тому.

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