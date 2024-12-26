Эксовременница "Холостяк 12" Саша Погорелова станет женой

Бывшая участница реалити "Холостяк" Саша Погорелова. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк 12" Саша Погорелова поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка получила предложение от своего возлюбленного.

Об этом она сообщила в Instagram.

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Девушка поделилась радостными фотографиями, на которых кичится кольцом. Возлюбленный сделал ей предложение в понедельник, 23 декабря, в романтической атмосфере с огромным букетом гортензий и кольцом с бриллиантом. Саша позирует перед каморой в кожаном платье из декольте, а ее избранник в черной футболке и джинсах.

"Друзья, я безгранично благодарна каждому из вас за теплые слова, поздравления и поддержку в этот особый момент моей жизни! Ваше внимание и добрые пожелания греют душу и делают этот день еще более незабываемым", — написала девушка и пожелала подписчикам встретить свою любовь.

Саша Погорелова выходит замуж. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

Саша Погорелова получила предложение руки и сердца от любимого. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

Саша Погорелова похвасталась роскошным кольцом. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

В 12 сезоне шоу "Холостяк" Саша Погорелова боролась за сердце Алекса Топольского, однако выбыла из шоу. Известно, что со своим будущим мужем девушка познакомилась десять месяцев назад.

Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.

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