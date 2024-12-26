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Экс-участница "Холостяка" получила предложение от любимого

26 декабря 2024 13:35
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Эксовременница "Холостяк 12" Саша Погорелова станет женой
Бывшая участница реалити "Холостяк" Саша Погорелова. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Бывшая участница романтического реалити "Холостяк 12" Саша Погорелова поделилась с поклонниками радостной новостью. Девушка получила предложение от своего возлюбленного.

Об этом она сообщила в Instagram.

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Девушка поделилась радостными фотографиями, на которых кичится кольцом. Возлюбленный сделал ей предложение в понедельник, 23 декабря, в романтической атмосфере с огромным букетом гортензий и кольцом с бриллиантом. Саша позирует перед каморой в кожаном платье из декольте, а ее избранник в черной футболке и джинсах.

"Друзья, я безгранично благодарна каждому из вас за теплые слова, поздравления и поддержку в этот особый момент моей жизни! Ваше внимание и добрые пожелания греют душу и делают этот день еще более незабываемым", — написала девушка и пожелала подписчикам встретить свою любовь.

Эксовременница "Холостяка" выходит замуж
Саша Погорелова выходит замуж. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/
Эксовременница "Холостяка" Саша Погорелова выходит замуж
Саша Погорелова получила предложение руки и сердца от любимого. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/
 Саша Погорелова станет женой
Саша Погорелова похвасталась роскошным кольцом. Фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova/

В 12 сезоне шоу "Холостяк" Саша Погорелова боролась за сердце Алекса Топольского, однако выбыла из шоу. Известно, что со своим будущим мужем девушка познакомилась десять месяцев назад.

Ранее известная украинская певица обручилась со своим избранником.

Также солистка группы KAZKA объяснила, почему откладывает свадьбу со своим женихом.

шоу Холостяк украинские звезды невеста любовь предложение руки и сердца

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13:43 В России заявили, что готовы договариваться с Трампом о войне

13:28 В Сумах раздаются повторные взрывы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

13:27 Одесситы будут больше платить за парковку — новый тариф

13:17 Поразили "жирную" цель — ВСУ ударили по объекту ВПК в России

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