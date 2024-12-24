Дочка Брюса Вілліса виходить заміж

Таллула Вілліс та Джастін Ейс. Фото: instagram.com/buuski/

Дочка відомих голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула Вілліс повідомила шанувальникам про радісну новину. Коханий дівчини Джастін Ейс освідчився їй.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Дівчина зачарувала кадрами, на яких їй коханий організував романтичну атмосферу. Він освітив кімнату свічками та прикрасив пелюстками троянд.

На одному зі знімків Таллула хизується своєю діамантовою обручкою та тримає нареченого за руку. Щасливі молодята обіймаються та цілуються. На останньому фото Таллула тримає на руках улюбленого песика своєї знаменитої мами — Пілафа.

"Кожен день @justinacee", — підписала кадри вона.

Раніше Таллула була заручена з режисером Діллоном Бассом. Коханий зробив їй пропозицію у травні 2021 року, проте у червні 2022 року вони розійшлися — через три місяці після того, як було оприлюднено, що її батько Брюс Вілліс страждає від деменції.

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