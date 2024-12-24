Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Молодша донька тяжкохворого Брюса Вілліса оголосила про заручини arrow

Молодша донька тяжкохворого Брюса Вілліса оголосила про заручини

24 грудня 2024 13:05
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Дочка Брюса Вілліса виходить заміж
Таллула Вілліс та Джастін Ейс. Фото: instagram.com/buuski/
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Дочка відомих голлівудських акторів Брюса Вілліса та Демі Мур Таллула Вілліс повідомила шанувальникам про радісну новину. Коханий дівчини Джастін Ейс освідчився їй.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Дочка Брюса Вілліса стане дружиною

Дівчина зачарувала кадрами, на яких їй коханий організував романтичну атмосферу. Він освітив кімнату свічками та прикрасив пелюстками троянд.

На одному зі знімків Таллула хизується своєю діамантовою обручкою та тримає нареченого за руку. Щасливі молодята обіймаються та цілуються. На останньому фото Таллула тримає на руках улюбленого песика своєї знаменитої мами — Пілафа.

"Кожен день @justinacee", — підписала кадри вона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by tallulah willis (@buuski)

Раніше Таллула була заручена з режисером Діллоном Бассом. Коханий зробив їй пропозицію у травні 2021 року, проте у червні 2022 року вони розійшлися — через три місяці після того, як було оприлюднено, що її батько Брюс Вілліс страждає від деменції.

Раніше відома українська співачка заручилася зі своїм обранцем.

Також солістка гурту KAZKA пояснила, чому відкладає весілля зі своїм нареченим.

соцмережі весілля Брюс Вілліс закордонні зірки донька

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:24 У Львові встановили головний різдвяний дідух — фоторепортаж

14:20 Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

14:19 Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона

14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

13:51 В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

13:51 Бої у Макарівці — Сили оборони Півдня пояснили, яка там ситуація

14:24 У Львові встановили головний різдвяний дідух — фоторепортаж

14:20 Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

14:19 Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона

14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

13:51 В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

13:51 Бої у Макарівці — Сили оборони Півдня пояснили, яка там ситуація

13:44 Vodafone перевів деяких абонентів на дорожчий тариф — деталі

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні