Виктория Клочко прокомментировала участие эскортниц в "Холостяке"

Экс-участница "Холостяка" Виктория Клочко. Фото: скриншот YouTube

Бывшая участница 13-го сезона шоу "Холостяк" Виктория Клочко прокомментировала слухи о том, что в проекте принимают участие эскортницы. Девушка предположила, почему хейтеры постоянно критикуют шоу.

Об этом она рассказала в интервью Эмми Антонюк.

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Девушка опровергла распространенные слухи о том, что некоторые из участниц реалити "Холостяк" принимают участие в эскорте. Бывшая участница шоу открыто заявила о том, что обвинения людей ничем не обоснованы и ее это возмущает.

"Я думаю, Боже, как это отвратительно. Я, конечно, в них не верю и не хочу пропагандировать, но просто найти одного человека, который на эту роль максимально не подходит, поставить его без аргументов никаких, и просто вылить это в массовое пространство — меня это настолько возмущает", — заявила Виктория.

Она предположила, откуда берутся хейтеры. Девушка уверена, что большинство людей таким образом избавляются от негативных эмоций.

"Людям нужно кого-то хейтить, нужно на кого-то злиться, сливать какие-то эмоции, говорить о чем-то. И, ну, что я им скажу? Если это будем мы, если их жизнь станет от этого лучше: от того, что они нас немного обсуждают, это окей. Так пусть будет", — добавила Виктория Клочко.

Напомним, Виктория Клочко призналась, что потеряла ребенка перед шоу. Также писатель Сергей Жадан вдруг заговорил об участии в шоу "Холостяк".