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Яблуко від яблуні: донька Мадонни приміряла бікіні у провокативній фотосесії

30 травня 2023 19:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Донька Мадонни у бікіні знялась у провокативінй фотосесії
Лурдес. Фото: instagram.com/lourdesleon
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька Мадонни Лурдес пішла її стопами. Дівчина взяла участь у сміливій фотосесії для модного видання.

Лурдес прикрасила обкладинку літнього випуску The Face.

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Була слухняною дитиною

26-річна дочка співачки без комплексів демонструвала підтягнуте тіло у бікіні та розмірковувала в інтерв'ю на відверті теми.

"Я думаю, що була дуже слухняною дитиною, але моя мама, можливо, сказала б інше. Мені здавалося, що отримаю на горіхи, якщо погано поводитимуся. Манери були дуже важливі у моїй родині", — розповіла Лурдес і додала, чого все що вона хотіла у дитинстві, це бути красивою.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Дівчина під час бесіди запевнила, що не бачить себе у романтичних стосунках з жінкою.

"Мені не подобаються дівчата, я абсолютно гетеросексуальна, це жахливо, це прокляття цікавитися цими хлопцями. Якщо хочеш сфокусуватися на чомусь, то краще уникати чоловіків", — говорить Лурдес і зазначає, що ніколи б не потоваришувала з дівчиною, яка відбиває хлопців.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

За словами доньки Мадонни, щоб почуватися сексуальною їй не потрібні відверті сукні, достатньо футболки та спортивних штанів.

Лурдес — донька Мадонни від кубинського танцівника Карлоса Леоне. Також у співачки є син Рокко від шлюбу с Гаєм Річчі. Королева поп-сцени ще виховує трьох прийомних дітей.

Нагадаємо, Лурдес взяла участь у відвертій фотосесії для W Magazine. Примірявши прозоре вбрання, дівчина позувала на більярдному столі.

Раніше співачка та акторка Дженніфер Лопес знялась у рекламі свого бренду. Зірка у всій красі показала ідеальну фігуру у яскравому купальнику.

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